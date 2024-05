“Un paese vuol dire”, con l’IC di Molteno lo spettacolo dedicato alla Costituzione

L’iniziativa per parlare ai ragazzi della Costituzione Italiana

MOLTENO – Si è tenuto lo spettacolo teatrale dal titolo “Un paese vuol dire” tenuto dall’Atelier Teatro Milano presso l’Istituto Comprensivo di Molteno. Nella mattinata di martedì 21 maggio, le amministrazioni comunali di Molteno, Rogeno, Sirone e Garbagnate Monastero, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Molteno, hanno proposto lo spettacolo per parlare ai ragazzi di terza media della Costituzione Italiana. Un regalo di fine anno, giunto ormai alla terza edizione da parte dei Comuni che fanno riferimento al Comprensivo di Molteno.

“Si ringrazia l’istituto comprensivo di Molteno, la dirigenza e il corpo docente per le numerose collaborazioni messe in atto in questi anni in favore dei nostri ragazzi!” hanno commentato gli amministratori comunali.