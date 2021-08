Al via la nuova stagione cinematografica del Jolly con Antonio Albanese

Si cercano nuovi volontari per ampliare il gruppo

Il Jolly riapre le porte venerdì 3 settembre alle ore 21

OLGINATE – La nuova stagione cinematografica del Cinema Teatro Jolly di Olginate prenderà il via venerdì 3 settembre alle ore 21 con la proiezione di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”, film del celebre attore olginatese Antonio Albanese. Le proiezioni di questa prima pellicola sono in programma anche sabato 4 e domenica 5 settembre con i consueti orari delle ore 17 e delle 21.

Il Jolly riapre dunque le porte della sala di via don Gnocchi a Olginate ma come noto il gruppo di volontari coordinato da don Matteo Gignoli non ha mai smesso di operare: si è conclusa il 29 agosto scorso infatti l’iniziativa “Cinema al Museo”, con oltre 40 serate di cinema all’aperto organizzato nella splendida cornice del Civico Museo della Seta Abegg di Garlate grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale di Garlate. Questa rassegna, che ha tenuto compagnia tutti gli week-end di giugno, luglio ed agosto, dal giovedì alla domenica sera, ha ottenuto un bel successo che ripaga abbondantemente gli sforzi messi in campo dallo staff del Jolly per garantire la proiezione di oltre trenta titoli diversi.

Più di 1000 presenze registrate, provenienti dal circondario ma anche dal

meratese e dall’oggionese. La nuova stagione cinematografica del Cinema Jolly prevede proiezioni ogni venerdì, sabato e domenica sera. Il sabato e la domenica anche alle ore 17. Durante l’anno verrà riproposta anche la rassegna di film “speciali” il giovedì con replica il lunedì successivo sempre ore 21. Prima della riapertura i volontari del Cinema Jolly hanno provveduto ad una accurata pulizia di tutti gli spazi. L’accesso, come noto, sarà consentito ai possessori di Green Pass in linea con le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. E’ caldamente consigliato l’acquisto dei biglietti online tramite il sito www.cinemateatrojolly.it, grazie al quale sarà possibile scegliere il posto preferito e saltare la coda in biglietteria.

AAA Volontari Cercasi

L’avvio della nuova stagione del Cinema Teatro Jolly, con l’attività ampliata e tante novità ancora in serbo, impone un ampliamento anche del gruppo volontari, attualmente circa 70, che da sempre ne garantiscono l’apertura e la gestione. Un’esperienza che è certamente servizio alla Comunità ma anche passione e soprattutto divertimento. Per questo il gruppo attuale di volontari è pronto ad accogliere nuove forze: maschere, cassieri, proiezionisti sono i ruoli più classici. Insomma, c’è solo da scegliere ciò che piace maggiormente. Per entrare a fare parte della grande famiglia del Jolly, che da sempre vede impegnate persone di ogni età, bastano davvero poche ore al mese. Per gli studenti l’attività svolta potrà valere anche come credito formativo. Gli interessati, residenti anche fuori Olginate, possono inviare una mail a cinemateatrojolly@gmail.com oppure contattare il 3384149516.

Programmazione e promozioni

Per conoscere i dettagli della programmazione e per scoprire tutte le novità importanti e le promozioni di questa nuova stagione (JollyCard per studenti e universitari e abbonamenti 5/10/15 ingressi) è bene visitare il sito internet www.cinemateatrojolly.it oltre che iscriversi alla newsletter settimanale e/o ai canali social/whatsapp.