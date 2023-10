Cinema Jolly. Ricco cartellone cinematografico per il mese di ottobre

Il 25 ottobre sarà la volta del film dedicato a Zucchero Fornaciari

La sala olginatese si riconferma centro culturale in grado di soddisfare tutti i gusti

OLGINATE – Dopo aver lanciato in pompa magna la nuova stagione teatrale, lo staff del Cinema Jolly di Olginate ha predisposto un ricco cartellone anche sotto il profilo cinematografico. Dopo la proiezione speciale dei film musicali dedicati al grande Carlos Santana e agli Abba, il 25 ottobre sarà la volta del film dedicato a Zucchero Fornaciari.

Al giovedì prosegue con successo un’altra rassegna “cult” dedicata ad un pubblico appassionato di film d’animazione del celebre Studio Ghibli del Maestro giapponese Miyazaki. Il prossimo week-end sarà caratterizzato dalla proiezione del film “Io Capitano” del regista Matteo Garrone, candidato come film internazionale agli Oscar 2024. Nel frattempo il lunedì spazio dedicato ai film d’autore con la rassegna che proseguirà fino a dicembre. Prossimo appuntamento lunedì 16 con “Romantiche”, in visione alle ore 15 e alle 21 come sempre.

Il cinema Jolly sarà protagonista anche di un evento super speciale: sabato 21 ottobre alle 21 verrà proiettato il film cult degli anni Ottanta “Ritorno al futuro”, rimasterizzato in 4k. Un evento che vedrà protagoniste solo alcune sale in tutta Italia tra cui appunto il Cinema Jolly. Tutto questo in attesa di poter ospitare il film “Cento Domeniche” del regista olginatese Antonio Albanese, previsto in uscita nelle sale italiane il 23 novembre.

Tutta la programmazione dettagliata è come sempre disponibile sul sito www.cinemateatrojolly.it.

Con questa programmazione la sala olginatese si riconferma ancora una volta centro culturale in grado di soddisfare i gusti di un pubblico sempre più variegato.