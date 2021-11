Cinema Jolly. Concerto dei Vipers sold-out, in una foto tutta la voglia di ripartire

“Guardare da dietro le quinte la sala strapiena è stato bellissimo”

La stagione del Jolly è solo all’inizio: “Lo spettacolo continuerà con teatro, cinema e musica”

OLGINATE – “Guardare da dietro le quinte la sala del Jolly strapiena e con oltre 420 persone scatenate per il concerto dei Vipers è stato bellissimo”. Grandissimo entusiasmo nella sala olginatese per il concerto dei Vipers, la tribute band dei Queen che mercoledì sera ha fatto il pienone.

E’ stato un periodo difficile per tutti, soprattutto per un settore come quello della spettacolo che fa della partecipazione del pubblico la propria ragion d’essere. La foto inviata dai volontari del cinema Jolly di Olginate, però, testimonia la grande voglia della gente di guardare al futuro.

“Abbiamo stretto i denti, lavorato tanto e duramente perché crediamo nel volontariato, nello spettacolo e crediamo nella cultura – raccontano i volontari -. Volevamo una stagione 2021-2022 di alto livello per riaccendere anche nel pubblico l’amore per il teatro, per il cinema e per la musica. La stagione è partita sotto i migliori auspici e andando ben oltre quelle che erano le nostre aspettative. Sì, mercoledì sera ci siamo commossi. Ma siamo solo all’inizio, lo spettacolo continuerà nei prossimi mesi con il teatro dei big, la musica dal vivo e il teatro per le famiglie secondo il programma che trovate sul nostro sito www.cinemateatrojolly.it. Bentornato spettacolo, bentornato pubblico, il Jolly è ripartito!”