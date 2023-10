Cinema teatro Jolly di Olginate, una nuova stagione da tutto esaurito

Ecco i prossimo appuntamenti nella sala olginatese

In programma nelle prossime settimane anche tre film musicali

OLGINATE – Esattamente un mese dopo l’apertura delle vendite tutti gli spettacoli teatrali “I Grandi Nomi” sono andati tutti esauriti! Sono ancora disponibili alcuni posti per i due eventi speciali di Federico Caccamo e di Federico Buffa oltre a tutti i concerti di musica live in programma nella nostra stagione artistica.

Il cinema prosegue nella sua ormai consolidata programmazione. Dopo lo straordinario weekend continua la programmazione del film “C’era domani” di Paola Cortellesi. Martedì 31 ottobre, mercoledì 1 novembre e da venerdì 3 a domenica 5 novembre. Giovedì 2 novembre: l’ultimo capitolo della rassegna dedicata al maestro di animazione Miyazaki con il film “Si alza il vento”. Il film racconta la vita e la tragica storia d’amore di Jiro Horikishi, l’ingegnere aeronautico che durante il secondo conflitto mondiale progettò numerosi aerei da combattimento utilizzati dai Giapponesi contro gli americani nella battaglia di Pearl Harbor.

Lunedì 6 novembre alle ore 15 e 21 è il turno della rassegna “Cinema d’Autore” con il

film “I peggiori giorni”, quattro storie che raccontano quattro “peggiori giorni”. Con un cast ricchissimo scopriremo ed entreremo in questi brutti giorni in maniera divertente e simpatica. Ma non è finita qui! Dopo gli ottimi incassi dei film dedicati ai grandi cantautori italiani e internazionali, la programmazione del Jolly si arricchisce non con uno, non con due, ma con ben tre film musicali.

Partiamo mercoledì 8 novembre con il film evento dal titolo “Io noi e Gaber”. Il film è girato nei luoghi della vita di Giorgio Gaber. Un viaggio esclusivo della vita del cantautore milanese. Martedì 14 novembre arriva nella nostra sala Enzo Iannacci – Vengo anch’io. Un ritratto imperdibile ed emozionante dove vedremo un ritratto di un cantautore rimasto nei cuori di tante persone. Avremo prestigiose testimonianze di amici e colleghi e un materiale inedito del cantante. Un artista poliedrico tra cabaret, rock, jazz, teatro e Cinema.

Infine martedì 21 novembre conosceremo un cantautore, un compositore e polistrumentista con un film che arriva a 80 anni dalla sua nascita. Lucio Dalla – Dallamericacaruso. Un viaggio alla scoperta della canzone che ha venduto più di 38 milioni di copie in tutto il mondo, diventando una delle canzoni italiane più famose in tutto il mondo, Caruso. Oltre a conoscere tutti i segreti della canzone Caruso vedremo per la prima volta, grazie al ritrovamento delle immagini integrali, il suo famosissimo concerto al Village Gate di New York. I biglietti per tutti gli eventi sono pre-acquistabili sul sito: www.cinemateatrojolly.it.