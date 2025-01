Galbiate. Con Matteo Meloni si apre la rassegna ‘Incontri con l’autore’

Matteo Meloni protagonista con la sua raccolta poetica

In programma proposte culturali e iniziative per la comunità

GALBIATE – È ufficialmente iniziata la stagione 2025 de “Incontro con gli autori”, con un evento speciale sabato 25 gennaio presso la Biblioteca “Giuseppe Panzeri”. Il protagonista della giornata è stato il giovane Matteo Meloni, che ha presentato la sua raccolta di poesie “Un brivido sotto il cuscino”.

Il pubblico, attento e coinvolto, ha avuto l’opportunità di immergersi nell’esperienza dello scrittore, che ha raccontato come la sua scrittura sia nata da una necessità intima e personale di esprimere i propri sentimenti, fino a superare la timidezza e presentarsi al pubblico con un’opera carica di emozioni.

“Gli incontri con gli autori sono per gli appassionati, galbiatesi e non, un’opportunità unica di conoscenza, condivisione e arricchimento personale. Questi eventi testimoniano l’attenzione che la nostra amministrazione dedica alla creazione di una comunità attiva e consapevole, impegnata nel passaggio da uno sviluppo puramente scientifico, economico e industriale a un vero progresso, che abbraccia i valori di giustizia sociale ai quali ogni società moderna dovrebbe aspirare” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

“Ringraziamo la Commissione per le proposte culturali, con la Presidente Chiara Mignolli e l’insostituibile Elena Tocchetti, la Professoressa Lauretta Invernizzi e l’assessore Franco Limonta per la qualità e la varietà delle iniziative. Oltre agli incontri in biblioteca, vogliamo ricordare anche i concerti, le gite molto partecipate, i dibattiti e le serate in Auditorium su tematiche rilevanti, come quella di venerdì 24 in occasione della Giornata della Memoria, e la testimonianza dell’atleta paralimpico Kwadzo Klokpah dello scorso dicembre” spiegano i coordinatori.

Infine, gli incontri con gli autori proseguiranno in biblioteca ogni sabato del mese, con appuntamenti già programmati fino alla primavera. Tra le iniziative confermate, ci saranno anche i suggestivi concerti all’alba e molte altre sorprese culturali.