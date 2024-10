Olginate. Nei prossimi giorni una serie di film speciali al Cinema Jolly

Ecco il ricco programma

La sala cinematografica punta ad aumentare l’appeal con proiezioni imperdibili

OLGINATE – Non solo cinema di prima visione, non solo cinema d’autore, non solo cinemerenda, non solo grande arte: al Jolly di Olginate arrivano tanti film speciali degni di nota! La sala cinematografica olginatese, forte del successo registrato in pochissime settimane sul fronte del teatro con 4 spettacoli su 5 andati sold out in poche ore, punta ad aumentare l’appeal con alcune proiezioni speciali davvero imperdibili.

Lunedì 28 ottobre

Prima occasione quella di lunedì 28 ottobre quando alle 20.45. Nell’ambito della rassegna Cinema D’autore del lunedì, il Jolly ospiterà Nicoletta Bortolotti, autrice del libro che ha ispirato il film “I bambini di Gaza”. Estate 2003. Mahmud e Samir vivono a Gaza City, una città colpita ogni giorno dai bombardamenti. Non potrebbero essere più diversi, ma hanno una grande passione in comune: il surf. Appena possono, corrono al mare ad aspettare un’onda da cavalcare, quell’attimo sospeso in cui sentirsi liberi, l’unico modo per scappare, anche solo per un momento, dalle difficoltà della guerra. I due ragazzi si incontrano spesso sulla spiaggia, ma si guardano a distanza con curiosità mista a sospetto: uno è palestinese, l’altro israeliano, e le loro famiglie non vogliono neanche che si rivolgano la parola. Ma l’incontro con Bill, un maestro di surf, cambierà ogni cosa. Perché nel surf, come nell’amicizia, non esistono barriere… Un racconto di libertà e coraggio, ispirato a fatti realmente accaduti, già conosciuto come Sulle onde della libertà. Dopo una breve introduzione la visione dell’omonimo film e a seguire un breve dibattito di estrema attualità.

Mercoledì 30 ottobre

Mercoledì 30 ottobre alle 21 spazio a FRANKENSTEIN JUNIOR IN 4K. IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO AL CINEMA. Una storia già vista, e infatti si tratta del film di cui non ci stancheremo MAI. Lo dimostrano i risultati di un box office che ogni anno ci sorprende con incassi da record, frutto di un incontenibile entusiasmo che si tramanda di fan in fan, rinnovandosi di generazione in generazione. Eppure, quello di quest’anno è un appuntamento diverso da tutti i precedenti. Perché sarà il momento di celebrare i 50 anni di FRANKENSTEIN JUNIOR, un capolavoro uscito nel 1974 che torna al cinema per la prima volta in 4K per un’esperienza immersiva più divertente che mai. Nelle sale l’invito è quello di anticipare i travestimenti di Halloween e partecipare alla più incredibile festa di compleanno del Dottor Frankenstein mai organizzata, vestendo i panni suoi (come fece l’indimenticabile Gene Wilder), quelli dell’aiutante Igor (interpretato da Marty Feldman), ma anche quelli della tremenda Frau Blücher (Cloris Leachman) o della candida Inga (Teri Garr). Senza contare che i più audaci potranno senz’altro impersonare La Creatura (come

fece Peter Boyle). Pronti a spegnere tutti insieme (e poi rimettere a posto, come dice il film!) le 50 candeline di uno dei film più amati di sempre. FRANKENSTEIN JUNIOR è una commedia raffinata, surreale, dirompente, esilarante; il quarto e senza dubbio più riuscito film di Mel Brooks, inserito al tredicesimo posto nella classifica delle migliori commedie di sempre dall’American Film Institute…

Giovedì 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre, ore 21, sarà la volta di BEETLE JUICE BEETLE JUICE, film adatto a celebrare la notte più paurosa dell’anno… con la nuova generazione di Tim Burton in cui ritrova l’energia che contagia. Un secondo capitolo migliore del primo… E per tutti i presenti un dolcetto (o scherzetto?) a tema e un simpatico ricordo di questo film!

Venerdì 1 novembre

Venerdì 1 novembre è la data più imperdibile: al Jolly un film straordinario. C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, 40° Anniversario: il capolavoro di Sergio Leone torna al cinema a quarant’anni dalla sua uscita. Tra i più amati film della storia del cinema, la favola indimenticabile di C’era una Volta in America torna sul grande schermo per la prima volta in 4K per incontrare vecchi e nuovi spettatori. Occasione speciale che il Jolly non poteva lasciarsi sfuggire per la gioia dei più affezionati cinefili, con sorpresa durante l’intervallo, fondamentale vista la durata di questo super film! Inizio alle ore 15.00

Giovedì 7 novembre

Giovedì 7 novembre ore 20.45 appuntamento speciale con la cultura, istruzione e formazione. Il film evento è quello dedicato a MARIA MONTESSORI. Il film sarà introdotto da una breve presentazione a cura della scuola Primaria a indirizzo Montessori di Erve – IC Calolziocorte, aderente a Re.Mo. – rete Montessori. Partecipa l’associazione Orizzonti Montessori. Animato da un didascalismo sincero e meticoloso, il film giova della contrapposizione tra Montessori e il personaggio di Lili, vera protagonista e contraltare di Maria, che affidata alle mani sicure di Leïla Bekhti è chiamata ancora più apertamente a ripensare e rivendicare il ruolo di madre, in opposizione alle costrizioni sociali del tempo. È quindi un’opera sul femminismo prima ancora che sull’istruzione e sul trattamento della neurodiversità, perché – come dice Montessori stessa – un mondo più aperto alle donne metterebbe l’esperienza femminile e la maternità al centro di tutto. Lili e Maria sono due facce di un’unica medaglia nel modo in cui navigano il ruolo della donna all’alba di un nuovo secolo (il titolo originale è appunto La nouvelle femme) e hanno molto da insegnarsi reciprocamente: la prima più pragmatica e individualista, consapevole dell’importanza del “sapersi vendere”; la seconda più idealista, capace di aprire le porte alla compassione.

Giovedì 21 novembre

Spazio anche alla montagna, con protagonista la Regina indiscussa delle Dolomiti. Sarà MARMOLADA MADRE ROCCIA, film prodotto da Sky Original, a tenere incollati al grande schermo alpinisti e appassionati di montagna. La proiezione speciale vedrà la presenza di Matteo Della Bordella, protagonista del film. La serata è organizzata in collaborazione con Gruppo Ragni Lecco, Cai Lecco e Cai Calolziocorte, GEFO Olginate e Polisportiva Aurora Olgiate Molgora con il sostegno di KONG ITALY.

Con tutte queste iniziative speciali il Jolly di Olginate si conferma una tra le migliori sale cinematografiche del territorio, con una programmazione sempre ampia e differenziata per target di riferimento, resa possibile grazie all’entusiasmo e disponibilità dello staff.

Info e prevendite aperte sul sito www.cinemateatrojolly.it

Possibilità di conoscere la programmazione in tempo reale iscrivendosi alla newsletter via email o whatsapp.