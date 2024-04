Olginate, un sondaggio on-line per capire chi salirà sul palco del Jolly

Lo staff dei volontari si sta già preparando alla prossima stagione dopo il successo di quella appena conclusa

Intanto prosegue la stagione cinematografica nella sala della parrocchia di Olginate

OLGINATE – Chiara Francini, Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona, Giovanni Vernia, Lella Costa, Filippo Caccamo: 6 spettacoli, 6 sold out. Con questo straordinario record il Teatro Jolly di Olginate ha chiuso la Stagione Teatrale 23/24. Un successo straordinario, che ripaga abbondantemente gli sforzi organizzativi di tutto il gruppo di volontari grazie ai quali è stato possibile realizzare una programmazione così ampia.

Essendo giunti al termine della programmazione teatrale, lo staff del Jolly ha deciso di diffondere un sondaggio rivolto a tutti coloro che hanno varcato la soglia del cinema teatro almeno una volta durante gli ultimi otto mesi. Una modalità ormai consueta, un momento tanto atteso soprattutto dal pubblico più affezionato degli oltre 300 abbonati, che servirà per scoprire in anteprima la rosa di artisti “papabili” che potranno approdare a Olginate nella prossima Stagione 2024/2025: compilando questo sondaggio il pubblico potrà esprimere una o più preferenze e poi… chissà… le indicazioni raccolte potranno anche diventare realtà!

Al termine di questa terza stagione artistica sono già numerosi i “big” che hanno calcato il palco del Jolly. La parete degli autografi realizzata nella hall del teatro è testimonianza evidente di una Storia recente davvero straordinaria. Anche per la prossima Stagione l’obiettivo è portare a Olginate almeno cinque artisti di fama nazionale per offrire al pubblico del circondario occasioni di altissimo livello a km zero… (link per partecipare al sondaggio: bit.ly/Jolly24).

Il sondaggio resterà attivo per qualche giorno con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di indicazioni, con l’obiettivo di battere il record di partecipazione dello scorso anno che aveva visto il coinvolgimento di oltre 400 risposte.

“Cogliamo l’occasione per annunciare che giovedì 26 settembre con inizio alle ore 21 avrà luogo la Jolly Night, l’evento di presentazione dei nomi che comporranno la Stagione Artistica 24-25 con apertura della biglietteria per la vendita degli abbonamenti teatrali. Nel frattempo la programmazione cinematografica prosegue in sala almeno fino a fine maggio con film in prima visione (Zamora e poi Gloria) e un paio di iniziative speciali: giovedì 25 aprile alle 21 tornerà a grande richiesta una nuova proiezione del docufilm “Food for profit” di Giulia Innocenzi, mentre sabato 27 aprile alle 15.30 sarà la volta di un film d’animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte” seguito da una speciale lezione di animazione cinematografica a cura del regista Enzo D’Alò che si collegherà in diretta”.