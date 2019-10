Oto Lab presenta Fal_Lab, l’evento espositivo autunnale

Appuntamento domenica 20 ottobre a Rancio

25 espositori e l’atmosfera tipica della stagione

LECCO – Organizzato nell’ex edificio industriale Oto Lab (via Mazzucconi, 12 a Rancio), Fal_Lab è l’evento espositivo autunnale dedicato alle zucche e all’atmosfera tipica della stagione, temi che costituiranno il filo conduttore per tutta la giornata di domenica 20 ottobre.

Porte aperte dalle 10.30 alle 19.30 con le proposte di più di 25 espositori che esporranno oggetti di artigianato e piccole creazioni artistiche. Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare al laboratorio di decorazione zucche intitolato “Zucche fiorite”, a cura di “Il Fiorista” e “Officina Giuseppe Villa”. Per i più golosi i panini e le birre del food corner a cura del birrificio artigianale Herba Monstrum. Anche i bambini non potranno annoiarsi, grazie allo spazio bimbi gestito dallo store di Lecco Città del Sole.

L’ingresso a Oto Lab in occasione dell’evento sarà libero e gratuito, solo per partecipare al laboratorio “Zucche Fiorite” è necessaria prenotare il proprio turno con la registrazione che avverrà direttamente domenica. Le attività del workshop continueranno per tutta la giornata a cadenza oraria. I curiosi che vorranno visitare Fal_Lab potranno raggiungere lo spazio eventi in bus o lasciando l’automobile nei parcheggi di via Adamello, via Gorizia e via Mentana.

Il programma