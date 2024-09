Pier Cesare Rivoltella a Leggermente: doppio appuntamento formativo il 26 settembre

Alle 15 parlerà di “Neurodidattica” e alle 16.15 di “3-6-9-12”

Giovedì 26 settembre presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco

LECCO – Doppio appuntamento formativo all’interno di Leggermente – la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco – con il professor Pier Cesare Rivoltella. Giovedì 26 settembre, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, Rivoltella terrà due incontri, destinati in primis ai docenti lecchesi. Alle ore 15 affronterà il tema “Neurodidattica”; partendo dal suo libro omonimo edito da Raffaello Cortina, illustrerà ai partecipanti che per insegnare in modo efficace bisogna sapere come impara il cervello. Il volume, che è stato ristampato in una seconda edizione ampliata e arricchita da nuovi contenuti rispetto a quella del 2011, è focalizzato sugli snodi e le articolazioni della ricerca neuroscientifica con la pratica didattica.

Alle 16.15 spazio invece a un approfondimento che prende spunto dal libro “3-6-9-12. Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali” (Scholè) scritto da Serge Tisseron e curato dallo stesso Rivoltella. Così come esistono regole per introdurre nella dieta del bambino latticini, verdure e carne, allo stesso modo è possibile immaginare una “dietetica” degli schermi, per imparare a usarli correttamente a 3, 6, 9 e 12 anni. Rinunciando a due tentazioni: idealizzare queste tecnologie e demonizzarle. Un testo rivolto a genitori e insegnanti, per capire e approfondire un nodo educativo sempre più centrale.

Entrambi gli eventi possono contare sul patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. Il primo incontro – inserito anche nella proposta formativa legata a “Talenti in volo” (il progetto ideato da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco che vuole da un lato valorizzare la creatività e le qualità dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco, dall’altro offrire ai docenti strumenti e percorsi che possano agevolare la crescita creativa delle nuove generazioni) – è già sold out, mentre per il secondo è ancora possibile prenotarsi iscrivendosi gratuitamente all’evento sul sito www.leggermente.com.

Rivoltella, professore ordinario di “Didattica e Tecnologie dell’educazione” presso l’Università di Bologna, è fondare e attuale presidente della Sirem (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale), oltre che direttore della rivista “Rem – Research on Education and Media” e della rivista “Eas – Essere a Scuola”. E’ inoltre condirettore di “Scholè. Rivista di educazione e studi culturali” e fa parte del comitato scientifico di diverse riviste specializzate, in Italia e all’estero. È membro della Commissione Scuola dell’Accademia dei Lincei e tiene corsi in diverse università italiane e straniere; ha al suo attivo oltre 500 pubblicazioni scientifiche.