Ripartono i laboratori di teatro e di cinema con “Spettacolaree”

Sabato 10 ottobre open day di Spettacolaree in via Cesare Cantù a Lecco

Si presentano i corsi di teatro e cinema che saranno svolti nel rispetto delle misure anti-Covid

LECCO – Una nuova stagione sta per cominciare e Spettacolaree quest’anno proporrà i suoi laboratori, in forma rivisitata per garantire il rispetto di tutte le misure anti-covid.

Il gruppo si riunisce ogni sabato dalle 15 alle 18 negli spazi Arci di via Cesare Cantù 18, a Lecco. Le attività proposte sono i laboratori di recitazione teatrale, per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, e di cinema, per ragazzi dai 14 anni in su.

“I laboratori – spiegano dall’associazione – hanno, oltre a un fine didattico e formativo, un chiaro intento aggregativo. Inoltre, la giovane età dei volontari di Spettacolaree permette di comunicare al meglio con i ragazzi. Nel corso di quest’anno verranno assunte tutte le precauzioni necessarie per svolgere gli incontri in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti anche nelle scuole”.

Il 10 ottobre in via Cesare Cantù 18 a Lecco Spettacolaree proporrà un Open Day gratuito per provare le attività dell’associazione con i ragazzi, dalle ore 15 fino alle 18.

L’area Teatro è un laboratorio rivolto a ragazze e ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo della recitazione per la prima volta o che sentono la necessità di approfondire il percorso teatrale pregresso. In particolare, ha come tema centrale la costruzione di sketch e brevi commedie. Il laboratorio si articola in due parti: la prima tratta quelli che sono gli strumenti dell’attore e il modo in cui essi devono essere riscaldati per poter fornire una buona prestazione artistica, concentrandosi quindi sulla voce, il corpo, lo spazio scenico, l’improvvisazione e infine l’emotività. La seconda verte sull’analisi del testo, al fine di perfezionare la costruzione del personaggio e la costruzione di un copione. Al termine del laboratorio tutti i lavori prodotti verranno presentati ufficialmente al pubblico durante il saggio finale.

Il laboratorio di Cinema consente invece di creare cortometraggi e prodotti audiovisivi insieme agli iscritti, nel corso di tutto l’anno scolastico. Il sabato pomeriggio di Spettacolaree è curato dai giovani volontari dell’associazione, con un impiego o un corso di studi nel campo dell’audiovisivo. I volontari, insieme ai ragazzi, creano una vera e propria troupe. Le conoscenze e le attrezzature dell’associazione sono a disposizione di chi abbia voglia di imparare – divertendosi – il funzionamento del mondo del cinema. Nel corso dell’anno sono previste anche speciali lezioni di esperti del settore, che possano trasmettere la propria esperienza ai soci.

Tutto grazie ai volontari

L’associazione non ha scopo di lucro. La passione dei volontari permette di mantenere un prezzo per l’iscrizione ai laboratori contenuto e alla portata di tutte le famiglie. Per aderire ai laboratori è necessario diventare soci del Circolo Arci Spettacolaree, al costo di venti euro annuali. Ai soci che frequentano i corsi annuali è richiesto un contributo annuale di 100 euro, poco più di 3 euro a sabato. Nel costo sono compresi tutti gli incontri dalle 15 alle 18 del sabato pomeriggio, oltre a eventi e ad altre attività dell’associazione.

“Siamo felici di poter iniziare la nostra quarta stagione”, dicono i giovani organizzatori. “La volontà di proporre uno spazio sicuro e interessante per i giovani, in grado di far appassionare loro ai mondi di cui ci occupiamo, è veramente forte. Non vediamo l’ora di poter cominciare sabato 10 ottobre!”

È possibile contattare Spettacolaree all’indirizzo mail amministrazione@spettacolaree.it e al numero di telefono 347.311.0538.