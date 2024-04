A Valmadrera il secondo incontro della Rassegna Scrittori Locali 2024

Martedì 9 aprile appuntamento alle 17.45 con con Gianluca Morassi e alle 18.30 con Tiziana Tolino

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Periodici della Biblioteca

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera presenta il secondo incontro della Rassegna Scrittori Locali 2024, in cui autori della Provincia di Lecco presenteranno le loro opere di recente pubblicazione. Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la produzione locale nell’ambito delle iniziative di promozione alla lettura della Biblioteca.

Il periodo di pubblicazione delle opere – dal 2020 al 2024 – è stato scelto per permettere di presentare dal vivo le opere uscite nel periodo della pandemia, quando tutte le attività di promozione alla lettura erano state sospese o spostate online.

La prima parte della rassegna ha visto il primo incontro martedì 26 marzo, con “Il pianto di Natale” di Giuseppe Arnaboldi Riva e “I ragazzi della rosa” di Elisa Micciché.

Martedì 9 aprile, presso la Sala Periodici della Biblioteca, l’appuntamento sarà alle ore 17.45 con il romanzo giallo “Blec. Una storia nera tra ribolla e merlot” con Gianluca Morassi seguito, alle 18.30, da Tiziana Tolino con il romanzo introspettivo “Sott’acqua”. Entrambe le presentazioni saranno condotte dalla giornalista Silvia Golfari.

Gianluca Morassi, giornalista professionista, è nato a Udine e risiede da tanti anni a Lecco in forza ai quotidiani locali, ha pubblicato libri sull’atletica leggere, di cui è appassionato. Nel 2021 vira verso il romanzo giallo con il primo libro dedicato alle indagini dell’ispettore Alvise Fant “La scia dei soldi”. Con “Blec. Una storia nera tra ribolla e merlot”, Morassi ci presenta una nuova avventura di Fant tra i colli orientali del Friuli, conosciuti per gli eccellenti vini e i dolci paesaggi. Due omicidi apparentemente scollegati lasciano intendere che potrebbe trattarsi della vendetta da parte di una sola persona, la cui identità toccherà all’ispettore svelare.

Tiziana Tolino, originaria di Napoli, ha compiuto gli studi di Ragioniere e Perito Commerciale e lavora nel settore amministrativo. “Sott’acqua” è il suo primo romanzo e racconta di Greta che, scoperto per caso il tradimento dell’uomo che più amava, non parla più, comunicando solo tramite scrittura. Vive come sott’acqua, nel mondo ma sul fondo, scontando il peso di quella scoperta; pochi affetti sinceri, un gatto e la passione per il disegno, linee essenziali della sua semplice vita, nell’attesa che qualcuno ascolti il suo muto bisogno di aiuto e la salvi da sé stessa.

Ricordiamo che la rassegna continuerà anche nella seconda parte dell’anno, e chi volesse presentare domanda potrà farlo entro le ore 12.00 dell’8 luglio 2024; maggiori informazioni QUI.