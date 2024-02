A Valmadrera una rassegna di tre spettacoli teatrali per ricordare Mario Dell’Oro

Una figura indimenticata per l’impegno in Polisportiva, al Teatro Sociale, in Croce Rossa e in Parrocchia

Il primo appuntamento, “Luoghi e incontri”, sabato 2 marzo alle ore 20.30 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli

LECCO – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera in collaborazione con la Parrocchia di S. Antonio Abate, il Cineteatro Artesfera e i famigliari del compianto Mario Dell’Oro presenta il Festival Millefiori, rassegna di tre spettacoli teatrali per ricordare a 10 anni dalla scomparsa la figura di Mario la sua simpatia e i luoghi da lui frequentati per 50 anni.

Per Mario Dell’Oro la scoperta della vocazione teatrale e comica iniziò negli Anni ’50, quando giunse a Valmadrera Don Giacomo Cossa. Sacerdote dal forte spirito innovativo, avviò l’animazione teatrale in oratorio, coinvolgendo un gruppo di giovani tra cui figurava Mario, legatosi con il tempo all’amico Giancarlo Ratti con cui formò un duraturo sodalizio artistico.

Il duo comico fu protagonista delle principali feste di paese per diversi anni e proseguì l’attività amatoriale fino al 2004. Nella carriera del duo comico ci sono stati tanti momenti importanti, come il terzo posto e il Bertoldo di bronzo nel 1968 o l’esibizione a Tolmezzo di fronte ai terremotati del Friuli e a Giuseppe Zamberletti, allora ministro per la Protezione Civile. L’entusiasmo e l’energia dei due comici furono da esempio per tanti giovani che nel tempo decisero di avvinarsi al teatro per interesse o per lavoro. Mario fu anche custode del teatro sociale di Lecco dal 1969 al 1984.

Il primo appuntamento della rassegna, “Luoghi e incontri”, si terrà sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.30 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli e si incentrerà sulla figura di Mario Dell’Oro, ricordando il suo servizio alla comunità valmadrerese e oltre: dall’impegno in Polisportiva, al Teatro Sociale di Lecco, al volontariato in Croce Rossa e in Parrocchia e agli spettacoli comici realizzati con Giancarlo Ratti. Chiuderà la serata l’interpretazione di alcuni sketch dal repertorio del duo “Mario e Giancarlo”.

L’ingresso è a offerta libera; il ricavato verrà devoluto in beneficenza per le missioni in Brasile che vedranno la partenza a breve dei giovani valmadreresi Daria e Lorenzo Canali.

La rassegna proseguirà con altri due spettacoli della compagnia Barabba’s Clowns di Arese: