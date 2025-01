Civate si prepara a una serie di eventi culturali e tradizionali

Concerti, tradizioni e visite guidate arricchiranno il calendario delle prossime settimane

CIVATE – Il Comune di Civate si appresta a vivere un periodo ricco di eventi culturali e tradizionali, con appuntamenti che spaziano dalla musica corale alle celebrazioni popolari, fino a visite guidate in residenze storiche. Il primo evento in programma è il Concerto Corale, che si terrà il 25 gennaio alle ore 21.00 presso la Chiesa di S. Calocero. In occasione della Giornata della Memoria, il Coro Femminile Futura e il Coro Valsassina, diretti da Maria Grazia Riva e con la conduzione di Susanna Valle, offriranno una serata di musica e riflessione. L’evento, patrocinato dal Comune di Civate, raccoglierà fondi per la Fondazione Casa del Cieco.

Il 30 gennaio, l’Associazione Vivicivate, con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Civate, organizza il tradizionale Rogo della Gibiana. Il corteo partirà alle ore 19.45 dal piazzale del Comune e si dirigerà verso l’Oratorio, dove la Gibiana verrà processata e bruciata. I partecipanti sono invitati a portare bigliettini con i ricordi da cancellare del 2024, che verranno simbolicamente bruciati nel falò. La serata si concluderà con un momento conviviale a base di risotto con salsiccia, vin brulè e dolci.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio, il Gruppo Alpini di Civate propone la tradizionale Cassoeula. Gli eventi includono la “Cassoeula Cantata” il 31 gennaio alle ore 19.30, la “Cassoeula da Asporto” il 1 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 13.00, e la “Cassoeula Animata” il 2 febbraio alle ore 12.00. La prenotazione è obbligatoria entro il 29 gennaio.

Infine, la Biblioteca di Civate e la Biblioteca di Valmadrera, in collaborazione con Villago, organizzano due visite guidate a residenze storiche. Il 9 febbraio, i partecipanti potranno visitare Villa Ida Lampugnani a Parabiago, mentre il 6 aprile sarà la volta di Villa Fogazzaro Roi a Oria. Le visite includono il viaggio in bus e l’accompagnamento di una guida. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca di Civate.