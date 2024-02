Valmadrera. Al Centro Culturale la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”

L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia

Dal 2 al 10 marzo 2024

VALMADRERA – Nell’ambito della rassegna “Stili di vita, libertà di scegliere“, la città di Valmadrera in collaborazione con il Comune di Civate, i coordinamenti di Libera e Avviso Pubblico di Lecco, propone la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino“. Si terrà presso la Sala Consiliare del Centro Culturale Fatebenefratelli dal 2 al 10 marzo 2024.

La mostra rappresenta un’occasione importante per la comunità, il territorio e approfondisce temi fondamentali legati ai valori civili e al rispetto della legalità.

L’iniziativa vuole accompagnare idealmente la cittadinanza verso la data della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e ha lo scopo di far conoscere la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021.

La mostra ripercorre la vicenda di Rosario Livatino in un percorso diviso in quattro sezioni con testi, immagini e video. Partendo dalla formazione personale di Livatino e dal contesto sociale e umano in cui è cresciuto e vissuto, la mostra mette in luce la figura di Livatino in qualità di operatore di giustizia alla ricerca della verità e al servizio del bene comune, tanto da attirare presto l’attenzione dei mafiosi. Una sezione è dedicata al martirio e alla beatificazione di Livatino con riferimento anche a Piero Ivano Nava, testimone chiave (di origine lecchese) nei processi per l’assassinio del giudice che avendo scelto di testimoniare contro la mafia è tutt’ora costretto a vivere in anonimato e sotto copertura.

La mostra dà infine atto dell’eredità lasciataci da Livatino e dalle donne e uomini che si sono sacrificati per la nostra libertà dall’oppressione mafiosa.

La mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino” rappresenta un’opportunità di apprendimento non solo per singoli cittadini, ma anche per le scuole e gli insegnanti: nell’ambito della mostra saranno infatti tenute visite guidate gratuite alle classi che ne faranno richiesta.