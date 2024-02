Valmadrera. Al via la settima edizione del Concorso Letterario “Dionigi Villa”

Una proposta per tutti gli amanti della scrittura e della fotografia

La scadenza per la presentazione delle opere è fissata a venerdì 28 giugno 2024 alle ore 12.30

VALMADRERA – L’Associazione di Promozione Sociale Banca del Tempo Valmadrera e il Centro Fotografico Gianni Anghileri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Valmadrera, bandiscono la settima edizione del Concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta“, tradizionale appuntamento nel panorama artistico e culturale dedicato alla memoria della figura valmadrerese di poeta spontaneo e “contadino”.

Anche quest’anno si sono mantenute le sei sezioni: “Poesia inedita – Ragazzi”, “Poesia inedita – Adulti”, “Racconto breve – Ragazzi”, “Racconto breve – Adulti”, “Fotografia – Ragazzi” e “Fotografia – Adulti”. La scadenza per la presentazione delle opere è fissata a venerdì 28 giugno 2024, alle ore 12.30.

La quota di partecipazione per le sezioni di poesia e racconto breve dedicate ai ragazzi è gratuita, mentre per le altre due sezioni è pari a 15 euro; per entrambe le sezioni di fotografia la quota di iscrizione è di 10 euro. Sebbene aperto a concorrenti da tutto il territorio nazionale, con questa edizione il concorso intende comunque riconoscere concretamente un valore aggiunto alla conoscenza e promozione delle bellezze del nostro territorio.

Sia per le poesie che per i racconti brevi il tema è libero, ma verrà riconosciuta una premialità da 1 a 3 punti extra in sede di valutazione se il tema dell’opera comprende il lago e/o il nostro territorio. Per le sezioni di fotografia il tema delle opere deve essere legato al territorio, traendo ispirazione dai romanzi di Andrea Vitali oppure dalle ballate del cantautore Davide Van De Sfroos – elemento che andrà a riflettersi anche nel titolo scelto per le fotografie presentate.

I primi tre classificati per ogni sezione saranno proclamati durante la serata di premiazione, venerdì 8 novembre 2024, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, occasione in cui verrà inaugurata la mostra fotografica in cui verranno esposte le opere dei partecipanti alla sezione di fotografia.

Il presidente della Banca del Tempo – APS Flavio Passerini, si è distinto fin dalla prima edizione come convinto sostenitore dell’iniziativa, specialmente per quanto riguarda le sezioni destinate ai ragazzi.

Il rinnovato sostegno da parte di Daniela Rusconi, presidente del Centro Fotografico Gianni Anghileri, rappresenta un ulteriore incoraggiamento per l’iniziativa: l’inclusione della fotografia nel concorso, ha portato a ottimi risultati nelle edizioni precedenti del concorso, confermando il valore aggiunto che la fotografia porta all’evento e il suo impatto nel coinvolgere una vasta gamma di partecipanti e spettatori.