Valmadrera, il concerto per la Costituzione chiude la rassegna musicale

Appuntamento mercoledì 24 aprile con l’ultimo appuntamento della rassegna musicale

Prima del concerto del Clarionet Ensemble, la consegna delle costituzioni ai diciottenni residenti a Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario

VALMADRERA – Ultimo appuntamento mercoledì 24 aprile con la terza edizione della Rassegna Musicale, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Valmadrera e curata dal maestro Rocco Carbonara, docente di conservatorio.

La sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà, a partire dalle 20.45, l’esibizione del Clarionet Ensemble con il “Concerto per la Costituzione”. Il programma prevede l’Inno di Mameli in apertura e in chiusura del concerto con all’interno, seguendo la linea della recente nomina dell’Opera Lirica Italiana come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, brani di grandi operisti italiani come Verdi, Rossini, Mascagni e Puccini del quale quest’anno viene ricordato il centenario dalla sua morte.

Il concerto sarà preceduto alle 18 dalla cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni residenti a Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario; l’iniziativa è realizzata dai tre Comuni, in collaborazione con la sezione Avis di Valmadrera.

L’ingresso è libero e senza prenotazione.