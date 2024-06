Valmadrera, letture teatralizzate per bambini con “Il Filo Teatro”

Due gli appuntamenti: “Il Giro delle Storie” e “L’albero delle Fiabe”

Il 3 e 10 luglio

VALMADRERA – In arrivo una nuova iniziativa per l’estate promossa dalla Biblioteca di Valmadrera, in collaborazione con la compagnia teatrale “Il Filo Teatro”. Si tratta di due appuntamenti che verranno svolti alla mattina presso la Biblioteca Comunale e pensati per i bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria in cui la lettura, teatro e gioco si fonderanno. Gli appuntamenti sono per mercoledì 3 luglio alle ore 10.30 con “Il Giro delle Storie” e mercoledì 10 luglio alle ore 10.30 con “L’albero delle Fiabe”

In queste letture teatralizzate attori e musicisti daranno vita a storie che generano altre storie, coinvolgendo i piccoli nel mondo dei libri.

Gli appuntamenti

3 luglio ore 10.30: “Il Giro delle Storie” . Una grande tela dove si trova lo storico “Gioco dell’oca” con un animale diverso a rappresentare ogni casella. Due segnaposto pronti alla partenza. Due squadre una rossa ed una di gialla. Un dado grande e morbido e tante storie da ascoltare, per giocare, per ridere, per stare assieme e per divertirsi. A gestire tutto questo, due personaggi che si presenteranno con il loro bagaglio di fantasia, allegria, tanta voglia di mettersi in gioco e di creare ogni volta l’atmosfera per ascoltare giocare ed imparare con le storie.

10 luglio ore 10.30: "L'Albero delle Fiabe". Un contadino coltiva un albero speciale, un albero che sulle sue chiome invece di maturare frutti, matura fiabe. Ma per far maturare le fiabe serve un grande lavoro: bisogna zappare, annaffiare, potare e lucidare, ma soprattutto bisogna nutrire l'albero con la musica che dà il carattere alle fiabe. E quando le fiabe sono mature, si possono cogliere e godere tutti assieme di ciò che raccontano: amicizia, sogni, avventure, fantasia e molto altro.

Ingresso libero