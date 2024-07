Valmadrera, Rassegna Autori Locali: presentazione candidature entro l’8 luglio

Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la produzione libraria locale, sia di narrativa che di saggistica

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera propone una serie di incontri di presentazione di libri di autori locali, pubblicati fra il 2020 e il 2024. Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la produzione libraria locale, sia di narrativa che di saggistica, nell’ambito delle iniziative di promozione alla lettura della Biblioteca. La richiesta di presentazione della propria opera deve essere mandata entro lunedì 8 luglio alle ore 12.

Il criterio territoriale di partecipazione (residenza attuale o alla nascita dell’autore, o di uni degli autori, in provincia di Lecco, oppure residenza pregressa per un numero significativo di anni) è volto a garantire un’individuazione oggettiva della produzione locale. Gli incontri si terranno da settembre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli nella quale l’autore avrà la possibilità di presentarsi unitamente ad un moderatore di sua scelta o potrà presentare in piena autonomia la propria opera.

Per informazioni mandare una e-mail all’indirizzo seguente: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Tutti i dettagli e i requisiti sono riportati nell’avviso pubblicato sulla homepage del sito del Comune di Valmadrera all’indirizzo www.comune.valmadrera.lc.it