Valmadrera. ‘UNI3’ in visita a “Capolavoro per Lecco”

VALMADRERA – L’Università della Terza Età (UNI3) di Valmadrera ha organizzato la visita a “Capolavoro per Lecco” nella giornata di mercoledì 28 febbraio 2024.

Rita Bosisio, l’Assessore ai Servizi Sociali, ha accompagnato il numeroso gruppo alla mostra, titolo dell’edizione 2023 “Il Mistero del Padre e il segno di Michelangelo“.

“Le studentesse guida e la professoressa Laura Polo D’Ambrosio ci hanno accompagnato con descrizione attenta alla visione delle opere esposte alla mostra: il foglio autografo ‘Sacrificio di Isacco‘ opera di Michelangelo Buonarroti, la copia delle formelle a rilievo di Brunelleschi e Ghiberti e il bellissimo dipinto ‘Sacrificio di Isacco‘ dell’artista milanese Giuseppe Vermiglio” ha commentato l’Assessore ai Servizi Sociali.

“Il gruppo ha apprezzato le modalità di presentazione, la competenza delle guide e la cortesia dell’accoglienza. Un ringraziamento per il dono del volume realizzato in occasione della mostra per la Biblioteca Comunale di Valmadrera” ha concluso così Rita Bosisio.