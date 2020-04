Valmadrera, la biblioteca propone un cineforum on line

La biblioteca di Valmadrera, in questo periodo di quarantena, propone un cineforum on line

Quattro film proposti e discussione via Skype

VALMADRERA – Nell’ambito delle numerose iniziative messe in campo dalla Biblioteca per rimanere vicina ai propri lettori anche durante il periodo di chiusura, gli Assessorati ai Servizi Bibliotecari e alla Cultura del Comune di Valmadrera organizzano un cineforum online.

“Sarà infatti possibile, dopo aver guardato autonomamente i film scelti tramite la piattaforma gratuita MediaLibraryOnline del Sistema Bibliotecario, partecipare ad un dibattito online moderato da un bibliotecario” spiega l’assessore Raffaella Brioni.

I film proposti

I film proposti sono quattro: “A United Kingdom. L’amore che ha cambiato la storia”, pellicola di argomento storico/drammatico che racconta l’amore di una coppia mista nell’Inghilterra del secondo dopoguerra; “Un’estate in Provenza”, commedia sui rapporti familiari, specialmente tra nonni e nipoti; “L’ottava nota”, film drammatico e di formazione, sulla durezza di un maestro verso un suo allievo; e “Francofonia”, pellicola storica ambientata nella Francia occupata sul rapporto tra potere e arte.

Tutti i link per godersi i film sono raggiungibili dalle risorse Open della piattaforma MediaLibraryOnline “MLOL”, molto utilizzata in questo periodo per la consultazione di giornali e riviste e il prestito di ebook e audiolibri.

Per partecipare

Gli utenti interessati a partecipare dovranno iscriversi inviando la propria adesione all’indirizzo biblioteca.vam@gmail.com .Si accetteranno, per motivi organizzativi, fino a 24 richieste.

Le discussioni sono programmate per le ore 21.00 di:

LUN 20.04: A United Kingdom. L’amore che ha cambiato la storia

GIOV 23.04: Un’estate in Provenza

LUN 27.04: L’ottava nota

GIOV 30.04: Francofonia

e si terranno sulla piattaforma Skype: ogni iscritto riceverà l’invito per partecipare.