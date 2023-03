La Fucina festeggia il primo anno con un incontro sul volontariato

Appuntamento sabato 11 marzo, alle 21, nella sala assemblee della Banca della Valsassina

Interverranno Filippo Viganò, presidente CSV Monza Lecco Sondrio , Giovanni Combi presidente BCC Valsassina e lo scrittore Andrea Vitali

CREMENO – In occasione del primo anno di attività, La Fucina Associazione culturale APS dedica una serata di approfondimento al ruolo degli Enti del Terzo Settore nella comunità.

L’incontro, dal titolo: “Volontariato, ricchezza di un territorio”, si rivolge a tutti i cittadini e in particolare alle numerose realtà di volontariato.

“La serata vuole essere una occasione per dare valore al loro ruolo – spiegano dall’associazione – per approfondire il significato della presenza degli Enti del Terzo Settore nel territorio e l’importanza della loro opera per le comunità”.

Ad illustrare l’argomento interverranno Filippo Viganò, presidente Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) Monza Lecco Sondrio e Giovanni Combi, presidente Banca della Valsassina Credito Cooperativo. Ospite illustre lo scrittore Andrea Vitali che racconterà la sua esperienza con il mondo del volontariato.

L’appuntamento è per sabato 11 marzo nella sala assemblee della Banca della Valsassina, a Cremeno alle ore 21.

Un anno importante per la realtà associativa valsassinese nata il 1° marzo 2022 su iniziativa di 16 fondatori e che oggi può contare su ben 90 soci, mentre sono 161 i cittadini iscritti alla newsletter.

“Nel corso di questro primo anno – spiegano dall’associazione – la nostra realtà ha proposto 23 eventi coinvolgendo 33 ospiti, in 7 spazi utilizzati tra Barzio e Cremeno e altrettante 7location ‘in esterna’ “.