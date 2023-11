Varenna. Oltre 250 mila visitatori: l’anno record di Villa Monastero

Il sito culturale piace agli stranieri e a chi organizza matrimoni o eventi privati

Un trend, quello dei visitatori, sempre in crescita a eccezione del periodo Covid. Con le iniziative proposte e i lavori in corso Villa Monastero punta ancora più in alto

VARENNA – Villa Monastero può dirlo forte, il 2023 è stato un anno da record: per la prima volta ha superato la soglia dei 250 mila visitatori, a voler essere precisi 257.292.

Un risultato molto significativo considerando che è stata chiusa da gennaio a marzo 2023 per consentire i lavori di riqualificazione e valorizzazione degli edifici e del tetto. Il Giardino botanico è stato riaperto il 1° aprile, mentre la Casa Museo il 28 maggio, a conclusione delle operazioni di restauro delle facciate e dopo la rimozione del ponteggio.

Le nazionalità più presenti sono state quelle americana, tedesca, francese, inglese e spagnola. Numerosi anche gli australiani e significativa la presenza di visitatori provenienti dall’Europa dell’est e dall’Asia.

Nel 2023 Villa Monastero ha ospitato 51 matrimoni/eventi privati (36 nel 2022), 33 proposte di matrimonio (23 nel 2022), 8 convegni (11 nel 2022), 255 servizi fotografici e shooting di moda/riprese (253 nel 2022).

Il 6 novembre la villa ha chiuso le porte ai visitatori per consentire la realizzazione dei lavori relativi alla riqualificazione del Giardino botanico, all’impiantistica e alla sicurezza. Riaprirà a marzo 2024.

“Un grande risultato frutto del grande lavoro di squadra per la valorizzazione e la promozione del nostro compendio – sottolineano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani -. Dal 2022 al 2024 abbiamo investito oltre 5 milioni di euro per la riqualificazione del giardino botanico, il restauro conservativo e il rifacimento delle facciate, la sostituzione delle pompe di calore, la sistemazione della darsena e del muro a lago, la riqualificazione dei servizi di accoglienza (camere, bar, biglietteria, bookshop), il piano della sicurezza e della videosorveglianza, le dotazioni tecnologiche e informatiche. Vogliamo aumentare la qualità dei servizi e offrire ai visitatori l’opportunità di ammirare la Villa e il Giardino botanico in una veste rinnovata. Inoltre, quest’anno abbiamo proposto un calendario di mostre e attività culturali ricco di iniziative, frutto di costanti attività di studio e di ricerca volte a soddisfare gli svariati interessi dei visitatori. Non sono mancati approfondimenti sulle vicende storiche e artistiche della Villa, posti in relazione con il territorio provinciale, per una proposta culturale che ha aggiunto valore al nostro gioiello”.

Dal 2010 al 2023 il trend dei visitatori, come è possibile notare dal grafico, è stato sempre in crescita, a eccezione degli anni 2020-2021 dove la pandemia ha saputo colpire duro anche sui siti culturali. Un calo dunque giustificato da cause di forza maggiore, a cui è seguita un’ascesa senza precedenti: dai 71.760 del 2021 gli accessi sono incrementati fino a 204.145, per poi crescere ulteriormente quest’anno. Villa Monastero riuscirà nel 2024 a fare ancora meglio?