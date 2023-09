Varenna. Villa Monastero inserita nella Garden Route Italia

La dimora varennese nel progetto che si occupa di valorizzare i giardini italiani

Villa Monastero si è unita agli oltre 200 parchi che già facevano parte della Garden Route Italia

VARENNA – E’ notizia di questi giorni che Villa Monastero a Varenna sia entrata nella Garden Route Italia. Si tratta di un progetto di valorizzazione dei giardini italiani promosso da Apgi (Associazione parchi e giardini d’Italia), che si propone il rilancio della fruizione culturale e turistica dei parchi e dei giardini italiani.

La dimora varennese e il parco che la circonda sono stati dunque inseriti nel circuito, composto da oltre 200 giardini collocati in tutta Italia. Diffondere la conoscenza di una parte del Belpaese meno nota, quali i giardini, ma che allo stesso tempo fu, soprattutto in passato, un suo aspetto distintivo (per secoli l’Italia venne definita il Giardino d’Europa) è tra gli obiettivi di Garden Route Italia, che intende far assumere agli spazi verdi un ruolo turistico strategico.

Luoghi sempre più da frequentare, e non solo da visitare, dove consolidare il proprio senso di identità e di appartenenza (nel caso della comunità locali) e stabilire un rapporto stretto con la natura.

Villa Monastero è riuscita a farsi inserire nella Garden Route Italia perché in grado di rispettare questi requisiti: interesse e rilevanza del giardino sul piano storico, artistico e botanico; integrità del rapporto con il contesto paesaggistico; presenza di standard elevati di accoglienza, di accessibilità e dei servizi offerti; qualità della cura e della manutenzione nel rispetto dell’ambiente; coerenza con i temi e gli itinerari presenti sul sito di Garden Route.

Già dopo la metà del 1500 è attestata la presenza di un giardino con erbe aromatiche e medicinali in prossimità del monastero cistercense su cui poi venne eretta Villa Monastero. Il giardino come lo conosciamo oggi, per lo meno a livello di estensione, si deve ad alcuni interventi svolti a cavallo tra il 1800 e il 1900: le aree verdi vennero sviluppate su terrazzamenti a lago, in una suggestiva posizione panoramica sul Lago di Como, per due chilometri, da Varenna fino ad arrivare alla frazione di Fiumelatte. Alle specie botaniche, alcune delle quali esotiche e altre rare, si affiancano elementi architettonici come balaustre, vasi e sculture, segno di come l’intreccio equilibrato tra uomo e natura sia una costante.

