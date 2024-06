“Voci e suoni in Valletta”, 7^ edizione con “Il Barbiere di Siviglia”

L’“Italian Academy Orchestra” realizzerà la rappresentazione de “Il Barbiere di Siviglia”

L’orchestra di Limbiate performerà a La Valletta Brianza il 6 luglio alle ore 21.30

VALLETTA BRIANZA – L’iniziativa “Voci e suoni in Valletta”, organizzata dalla associazione culturale “Pelagus” col patrocinio del Comune de La Valletta Brianza, raggiunge la settima edizione con la messa in scena de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini.

Ad accompagnare il cast vocale di rilievo sarà l’ “Italian Academy Orchestra” sotto la direzione del Maestro Massimo Mazza, per la regia di Filippo Pina Castiglioni, direzione artistica affidata al Maestro Roberto Mazzoni, con scene e costumi prodotti dalla sartoria “Grandi Spettacoli.

La cornice dell’evento, in programma sabato 6 luglio con inizio alle 21.30, sarà il cortile di Cascina “Buzzi”, allestita come una tipica corte di cascina lombarda nel cuore antico del Paese, in via V. Veneto, 14 a La Valletta Brianza.

I biglietti per assistere allo spettacolo dal costo di euro 10 sono limitati al numero di 180 e in prevendita sul portale.

QUI LA LOCANDINA DELL’EVENTO