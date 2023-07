Beneficenza: Confcommercio Lecco dona 5000 euro all’Hospice “Il Nespolo

Ieri la consegna di quanto raccolto con spettacolo de’ “I Legnanesi” del 23 maggio scorsi più altre donazioni

Cristina Valsecchi: “Collaborazione importante in favore di una struttura davvero preziosa per tutto il nostro territorio”

CALOLZIOCORTE – E’ stato consegnato ier, giovedì, nelle mani del presidente dell’Associazione Fabio Sassi, Daniele Lorenzet, l’assegno di 5000 euro frutto di quanto raccolto da parte di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino in occasione dello spettacolo del 23 maggio con protagonisti “I Legnanesi” e anche di altre donazioni. La breve cerimonia si è svolta presso la sede della delegazione di via Dante a Calolzio alla presenza della presidente Cristina Valsecchi, da sempre impegnata in prima fila per l’organizzazione di questo appuntamento benefico.

“E’ ormai il sesto anno che proponiamo questa serata per sostenere l’Associazione Fabio Sassi che gestisce l’Hospice ‘Il Nespolo’ di Airuno – ha evidenziato la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi – E’ per noi un piacere poter portare avanti una collaborazione importante in favore di una struttura davvero preziosa per tutto il nostro territorio. Anche per lo spettacolo di fine maggio al Cenacolo Francescano di Lecco abbiamo registrato il tutto esaurito: questo ci ha permesso di raccogliere una cifra significativa da donare all’associazione. Ringrazio in particolare Luca Ronchetti, che come sempre mi ha dato una mano nell’organizzazione della serata benefica”.

“Ringrazio Confcommercio Lecco per l’organizzazione dell’evento con “I Legnanesi” – sottolinea il presidente Daniele Lorenzet – Una serata leggera che ha portato a un risultato notevole: questo contributo verrà utilizzato per migliorare la residenza dei nostri ospiti, che in molti casi sono “terminali”: hanno bisogno di un conforto speciale e noi cerchiamo di darglielo ogni giorno. Senza queste iniziative non riusciremmo a fornire un servizio di qualità che invece siamo riusciti a dare da 20 anni come hospice e da 34 anni come assistenza domiciliare. Un grazie speciale al volontario Luca Ronchetti che ci dà una mano sia all’interno che all’esterno dell’associazione”.