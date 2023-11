Borsa Locale del Turismo Lariano: nuovo incontro a Lecco per le imprese di settore

Case vacanze, il progetto di Montagne Lago di Como e overtourism i temi trattati nella quarta edizione dell’evento

Appuntamento lunedì 20 novembre all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco

LECCO – Un programma di eventi per approfondire le tematiche più interessanti per la destinazione Lago di Como: questa sarà la cifra della Borsa Locale del Turismo Lariano (BLTL), l’evento dedicato alle imprese lariane del turismo del Lago di Como pronta a svolgersi lunedì 20 novembre all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco.

Il via alle danze sarà dato alle ore 9.30 con l’inaugurazione dell’evento a cui farà seguito mezz’ora dopo, alle ore 10.00 la conferenza ‘CAV, Case Vacanze e affitti brevi: nuove opportunità per i proprietari e per il turismo’. Le case vacanza infatti sono una grande opportunità per lo sviluppo turistico dei territori che hanno poche strutture ricettive. Il Lago di Como e le sue montagne hanno un patrimonio immobiliare di seconde case che può portare beneficio sia per i proprietari, sia per l’industria turistica. Se ne parlerà con due operatori della rete di imprese che hanno realizzato un modello originale di gestione, promozione e commercializzazione delle case per vacanza.

Intervengono:

Sergio Perego di My Amazing Times e Patrizia Gianola di Your Mountain Holiday

Moderatore:

Carlo Montisci – Destination Manager

Altrettanto interessante sarà la seconda conferenza di giornata, prevista nel pomeriggio alle ore 15.00, dedicata al progetto ‘Le montagne del Lago di Como costruiscono il futuro’, finanziato dal Ministero del Turismo. A candidarlo la rete di imprese Montagne del Lago di Como sulla misura ‘Montagna Italia’ del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo classificandosi al decimo posto nella graduatoria nazionale. Il progetto si pone come obiettivo generale l’incremento della capacità competitiva del territorio delle montagne del Lago di Como nel mercato turistico. Durante la conferenza stampa saranno illustrati i contenuti del progetto.

Intervengono:

Stefano Gianola, Presidente Montagne del Lago di Como; Carlo Montisci, Destination Manager; Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana Valsassina; Angelo Colombo, coordinatore UNPLI delle ProLoco del Lario orientale; Giorgio Esposti, Presidente del Consorzio Terre Alte

Alle ore 16.00 momento di break con il buffet dolce e salato riservato ai giornalisti e ai relatori delle conferenze. Poi l’ultimo appuntamento di giornata: la tavola rotonda ‘Overtourism: effetti e modalità di gestione’ che avrà inizio alle ore 17.00. Il Lago di Como sta vivendo un momento positivo di notorietà e crescita di arrivi e presenze nel turismo. Un aspetto sicuramente positivo, anche se vi sono importanti segnali di un eccesso di pubblico in alcune località che rischia di minare l’esperienza di visita dei turisti. La tavola rotonda si propone di mettere a fuoco i termini del problema e ipotizzare le possibili soluzioni.

Intervengono:

Stefano Gianola – Presidente della rete di imprese “Montagne del Lago di Como”

Mauro Piazza – Consigliere regionale di Regione Lombardia Giacomo Zamperini – Consigliere regionale di Regione Lombradia Giuseppe Rasella – Componente Giunta Camerale

Fabio Dadati – Presidente Consorzio albergatori lecchesi

Elisabetta Rusconi – Ing. e Consigliere di Promo Bellagio

Moderatore:

Carlo Montisci – Destination Manager