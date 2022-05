Tante le novità per l’edizione 2022, a partire dal passaporto

Sabato 4 giugno dalle 20 sarà festa in città grazie ai commercianti: “Dopo due anni ritorniamo ancora più uniti”

CALOLZIOCORTE – Presentata a Calolziocorte l’edizione numero otto della Notte Bianca che sabato 4 giugno tornerà a riempire di gente le strade dopo i due anni difficili condizionati dalla pandemia. Una manifestazione promossa da Confcommercio Lecco e dai commercianti di Calolziocorte, deus ex machina dell’evento è come al solito l’instancabile Cristina Valsecchi, nella figura di presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco.

“Ringrazio le altre associazioni di categoria che anche quest’anno hanno deciso di affiancarci e con cui ormai da anni c’è una stretta collaborazione per il bene di tutte le attività della nostra città e del nostro territorio: grazie a Lionello Bazzi presidente di Confesercenti Lecco e Innocenzo Sartor presidente Zona 4 Galbiate–Valle San Martino di Confartigianato Lecco – ha detto Cristina Valsecchi -. Un grazie per la collaborazione anche alla Pro Loco di Calolzio nella persona della presidente Simona Bonacina. Siamo uniti per far qualcosa per i nostri commercianti e soprattutto per mantenere viva la nostra città. Un grazie, non da ultimi, ai commercianti che hanno aderito numerosi tanto che quest’anno abbiamo raggiunto il numero di 51 attività presenti“.

Quest’anno hanno aderito anche 4 attività in corso Europa che si riuniranno nello spazio solitamente adibito a parcheggio davanti al civico 28 dove verranno allestiti un ulteriore punto con musica e cibo oltre a una esposizione di macchine.

Tante novità

Tutte le vie del centro città saranno coinvolte: “Dopo lo stop imposto dal covid abbiamo voluto rinnovare un po’ la Notte Bianca. Ci saranno cibo e musica dal vivo in tutti gli angoli del centro, abbiamo anche creato un pieghevole con la mappa di tutte le attrazioni della serata, stampato in 5.000 copie, che sarà in distribuzione da domani in modo da agevolare i visitatori che ci auguriamo saranno davvero numerosi”.

Tra le novità, la gente potrà mettersi alla prova in una doppia sfida al volante: grazie a un simulatore, che arriverà direttamente da Maranello, si potrà di provare l’ebrezza di guidare una Ferrari da Formula 1, oppure un altro simulatore consentirà di sedersi alla guida di un’auto da rally. Davanti alla stazione, invece, sarà realizzata una piccola pista di go-kart dove potranno cimentarsi grandi e piccini. Saranno presenti anche gli studenti dell’Enaip di Lecco che, guidati dal maestro Gennuso, mostreranno a tutti come nasce il gelato, e soprattutto lo faranno assaggiare”.

Il passaporto

I visitatori della Notte Bianca avranno la possibilità di ritirare un passaporto (già presente nei negozi che aderiscono all’iniziativa o da ritirare in un apposito stand che verrà realizzato durante l’evento) dove apporre i timbri dei negozi che hanno aderito all’iniziativa (non c’è nessun obbligo di acquisto, basta semplicemente passare). Ogni attività ha il suo bollino personalizzato, completato il passaporto bisogna imbucarlo nell’apposita urna che si troverà allo stand. Il giorno dopo, in municipio, verrà effettuata l’estrazione (che sarà trasmessa on-line) per l’assegnazione di 4 buoni spesa. Una iniziativa che vuole spronare le persone a effettuare il giro completo delle attrazioni e dei negozi”.

La viabilità

Piazza Vittorio Veneto, corso Dante, il primo tratto di via F.lli Calvi (fino all’intersezione con via Milano) e via Galli chiuderanno dalle ore 19 di sabato 4 giugno all’1 di domenica 5 giugno, la manifestazione comincerà alle ore 20 e si chiuderà alle 00.30. Non è necessaria la chiusura di corso Europa e sarà raggiungibile l’ex piazza Mercato dove sarà possibile parcheggiare. A presidiare sul buon andamento della manifestazione una quarantina di volontari tra Carabinieri in Congedo, volontari del Centro Coordinamento Radio Soccorso e volontari della Protezione Civile.

“Anche a tutti loro va il mio ringraziamento per la collaborazione – ha concluso Valsecchi -. Così come va il mio ringraziamento all’Ufficio Tecnico del comune e al Comando di Polizia Locale. Non da ultimo mi preme ricordare anche le aziende che sostengono concretamente il nostro evento. Sono molto felice perché è due anni che attendevamo la Notte Bianca. Per noi commercianti è molto importante farci conoscere anche da gente che arriva da fuori, perciò i commercianti, tutti uniti, si sono impegnati per creare qualcosa di particolare e divertente”.

I partner della Notte Bianca

“Il rapporto con i commercianti si sta consolidando sempre di più con il passare del tempo grazie all’organizzazione di diverse iniziative – ha detto la presidente della Pro Loco Simona Bonacina -. La Notte Bianca è un evento che coinvolge tutta la città e come Pro Loco ci fa molto piacere esserci”.

“Aderiamo a questa iniziativa che è nell’interesse dei cittadini ma anche dei commercianti – ha detto Lionello Bazzi di Confesercenti -. Sono sicuro che i calolziesi, ma anche la gente da fuori, risponderanno numerosi in un periodo in cui si sente la necessità di respirare aria nuova”.

“Dopo il difficile periodo della pandemia e il duro colpo inferto dalla guerra in Ucraina dobbiamo gettare nuove basi per la ripresa della nostra economia, anche a livello locale – ha detto Innocenzo Sartor di Confartigianato -. La nostra vita privata e quella delle nostre imprese deve continuare, dobbiamo rialzarci definitivamente. Essere presenti vuol dire essere partecipi della comunità in cui viviamo e lavoriamo”.