A Ristorexpo il ricordo di Giuseppe Figini, storico agente di commercio

La cerimonia è stata organizzata da Fnaarc Lecco: “Figini è stato un vero mentore”

Consegnati a tre studenti meritevoli tre buoni per i corsi di cucina macrobiotica

CALOLZIOCORTE – Martedì 12 marzo la Fnaarc Lecco ha reso omaggio a Giuseppe Figini. La commemorazione si è tenuta in occasione di RistorExpo, la manifestazione per la ristorazione organizzata presso Lariofiere, presso lo stand di Confcommercio Lecco presente nei padiglioni erbesi, alla presenza della moglie Giacomina e della figlia Grazia.

In tanti hanno voluto ricordare la figura dello storico agente di commercio lecchese scomparso nell’ottobre 2022. La commemorazione è stata aperta dai saluti di Silvio Oldani, direttore di Lariofiere, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Secchi, presidente di Fnaarc Lecco, che ha spiegato come Figini per lui sia stato un vero mentore. Secchi ha anche mostrato una spilla raffigurante un’ape, donatagli dallo stesso Figini: “L’aveva creata Figini per il suo Consiglio e me l’aveva consegnata, come una sorta di passaggio di testimone, al termine di un cerimoniale che aveva coinvolto anche i vertici della Fnaarc nazionale. Io ero presidente da qualche anno e mi aveva fatto molto piacere riceverla. L’ape simboleggia l’agente di commercio, che come un’ape operaia lavora di cliente in cliente, procaccia gli ordini, produce valore e fatturato – che equivale al miele nell’arnia – e si accontenta di una piccola parte, ovvero la provvigione”.

Quindi ha preso la parola Cristina Valsecchi, presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco e assessore in Comune a Calolzio, che ha sottolineato come Figini sia stato per tutti i giovani una guida e una figura paterna. Un concetto ribadito anche da Peppino Ciresa, past president di Confcommercio Lecco e attuale membro di Giunta dell’associazione. Sergio Berardi (Terme di Vallio, la casa mandante di Figini) ha raccontato alcuni aneddoti “lavorativi”, ricordando anche lui Figini come “una guida e un padre” (si erano conosciuti poco dopo che lui aveva perso il suo).

Sono stati poi consegnati ad Alberto Luca Somaschini (presidente regionale Associazione Cuochi), i “buoni” relativi ai corsi di cucina macrobiotica, che si svolgeranno presso “La bottega di Rione” di Lecco: a partecipare ai corsi saranno tre studenti meritevoli. In conclusione ha preso la parola commossa la figlia Grazia Figini, che ha ringraziato per la commemorazione e ha espresso la sua felicità nel vedere il lavoro e l’impegno del padre continuare anche dopo la sua scomparsa. Presenti tra gli altri anche il vicepresidente di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri, la vicepresidente di Fnaarc Lecco Francesca Maggi e i consiglieri Fnaarc Lecco, Lucio Corti e Andrea Gerosa, e l’ex sindaco di Olginate e assessore provinciale Italo Bruseghini.

Giuseppe Figini è stato per anni consigliere dell’allora Unione Commercianti Lecchesi, a cui si era iscritto negli anni Settanta come agente di commercio, e presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco fino al 2008; tra i fondatori della sezione lecchese della Fnaarc, Figini è stato anche tra i promotori di Fenacom Lecco (oggi 50&Più Lecco).