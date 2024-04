Job Pass. La scuola incontra il mondo del lavoro: “Il territorio offre opportunità”

Un nuovo successo per l’evento pensato per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro

“Vicino a noi ci sono tantissime realtà di eccellenza dove poter crescere e quindi far crescere il nostro territorio”

CALOLZIOCORTE – “Devo ammettere che c’è molta soddisfazione per un’iniziativa che cominciata 6 anni fa, con il mio primo mandato da sindaco, rivolta ai giovani. L’idea è di far conoscere le opportunità che offre il territorio perché la sensazione è che tanti ragazzi pensano che per fare carriera debbano per forza lasciare il territorio e magari andare all’estero. Invece vicino a noi ci sono tantissime realtà di eccellenza dove poter crescere e quindi far crescere il nostro territorio”.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha presentato con queste parole Job Pass 2024 – Percorsi e prospettive lavorative in Valle San Martino. Per tutta la mattinata i giovani studenti hanno riempito le sale del Monastero del Lavello dove hanno potuto entrare in contatto con il mondo del lavoro e alcune realtà del territorio, per acquisire strumenti con cui ragionare sul proprio futuro.

Il momento di dialogo tra scuola e lavoro, fortemente voluto dal comune di Calolzio, ha trovato anche l’appoggio della Provincia di Lecco. Presenti alla nuova edizione di Job Pass, infatti, la Provincia di Lecco con il Servizio Centri per l’Impiego e servizi al lavoro, oltre a A.A.G. Stucchi; Cartiera dell’Adda; Confapi – Associazione piccole e medie imprese della provincia di Lecco; Consorzio Consolida; Securemme e Silea Spa.

“Non possiamo che condividere questa importante manifestazione – ha detto il consigliere delegato della Provincia di Lecco Carlo Malugani -. Compito delle istituzioni è far di tutto per aiutare i nostri ragazzi e questo è un momento che vi accompagna verso il vostro futuro. E’ fondamentale riuscire a capire le possibilità in base alle attitudini, conoscere le aziende leader del territorio per finalizzare il vostro percorso. Bisogna sognare in grande”.

Luca Pedrazzoli dell’Informagiovani della Valle San Martino ha spiegato ai ragazzi l’importanza di questo servizio: “Siamo sul territorio per dialogare con tutti, nel tentativo di essere sempre più efficaci e utili a voi ragazzi. Job Pass è solo la punta di un iceberg, perché tutti i giorni i servizi di orientamento sono attivi per accompagnarvi nel vostro futuro. Oltre all’incontro con le aziende, novità di quest’anno, è il workshop per mettere a confronto chi già lavora e chi si sta apprestando ad entrare nel gigantesco e nebuloso mondo del lavoro”.

Uno sforzo collettivo che vede impegnati istituzioni, aziende e ragazzi per cercare di costruire un futuro solido che affonda le sue radici nel territorio.