Monte Marenzo: concluso il passaggio dell’acquedotto a LRH

Il gestore unico della provincia di Lecco subentrerà ad Hidrogest

Dal 2020 si completa il processo di riunificazione della gestione

MONTE MARENZO – Dal 1° gennaio 2020 il Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale di Monte Marenzo passerà interamente a Lario Reti Holding, completando il processo di riunificazione della gestione del Servizio in tutta la Provincia di Lecco.

“Si tratta della conclusione di un processo iniziato nel 2016, quando Lario Reti Holding, già

gestore dei servizi di fognatura e depurazione per Monte Marenzo, è stata indicata

dall’Ufficio d’Ambito della Provincia come Gestore Unico per l’Ato di Lecco – spiega

Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding.

Grazie agli accordi in fase di finalizzazione ed alla collaborazione tra Lario Reti Holding, Hidrogest, UniAcque e l’Amministrazione Comunale, sarà assicurata la continuità operativa ed amministrativa per le circa 600 utenze presenti sul territorio. Con l’acquisizione della gestione da Hidrogest non vi sarà passaggio a Lario Reti Holding di personale o di sedi/locali aziendali ma solo degli impianti, delle reti e degli elementi puntuali attinenti al servizio di acquedotto: 1 sorgente, 1 pozzo, 3 serbatoi e circa 25 Km di tubazioni.

Dal 1° gennaio 2020 entreranno quindi in vigore, per tutte le utenze del comune di Monte

Marenzo, le tariffe acquedotto in vigore nell’Ato della Provincia di Lecco e reperibili sul sito

dell’Ufficio d’Ambito. Il passaggio di gestione non comporterà l’applicazione di conguagli relativi agli anni precedenti al 2020.

“Siamo soddisfatti di come si stia svolgendo il passaggio di consegne poiché le due società

stanno lavorando in modo da non causare disagi agli abitanti – commenta Paola

Colombo, sindaco di Monte Marenzo – Ne approfitto per ricordare a tutti i cittadini che dal

1° gennaio 2020, Lario Reti Holding sarà anche il punto di riferimento unico per le richieste

di Pronto Intervento, attivabile chiamando il numero verde gratuito 800 894 081, attivo 24

ore su 24, tutti i giorni dell’anno”.

Lario Reti Holding entrerà in contatto con i cittadini di Monte Marenzo con l’inizio del 2020, al fine di comunicare nel dettaglio cosa comporterà il passaggio, dando al contempo tutte le informazioni necessarie ad attivare correttamente i servizi dedicati ai clienti come Autolettura, Addebito Diretto SEPA, Bolletta Online e Avvisami.