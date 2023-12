Confcommercio Lecco. A gonfie vele il progetto Gift del Gruppo Giovani

Oltre 200 doni già raccolti per i bambini ricoverati all’ospedale o ospiti in case famiglia

C’è tempo fino al 21 dicembre per contribuire. L’iniziativa ha ricevuto il plauso del Ministro Alessandra Locatelli

LECCO – Ottimo successo per il momento conviviale organizzato venerdì 15 dicembre in occasione di Gift, il progetto solidale promosso dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco che consiste nella raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati in strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio.

Oltre 200 i doni finora raccolti. Molti sono stati portati durante la serata del 15, che ha visto la presenza anche di numerosi esponenti di Confcommercio Lecco dal direttore Alberto Riva al vicepresidente Angelo Belgeri passando per la componente della Giunta Silvia Nessi e per i consiglieri Giuseppina Gallarati, Ausilia Irace, Giulio Bonaiti, Luca Spreafico, Andrea Secchi. I regali, sempre impacchettati e con l’indicazione dell’età e del sesso del destinatario, potranno essere portati presso la sede di Confcommercio Lecco fino al 21 dicembre.

A fare gli onori di casa durante la serata sono stati il presiedente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno, il vice Nicolò Gerin e i consiglieri Giulia Fasoli e Mattia Lunghi. Da sottolineare anche il saluto inviato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che in un video, proiettato durante la serata del 15, ha voluto ringraziare il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco per la bella iniziativa solidale.