Consorzio radio-video tecnici – CRT, Paolo Brivio riconfermato presidente

“Lavoreremo su due grandi temi: ricambio generazionale e formazione sulle nuove tecnologie”

LECCO – Anche per il triennio 2024/2026 a presiedere il Consorzio radio-video tecnici – CRT sarà Paolo Brivio, confermato all’unanimità nel ruolo in occasione dell’assemblea elettiva. Una riconferma che lo porterà a superare i 20 anni di presidenza, essendo stato eletto il 2 febbraio 2006, data dalla quale ha ininterrottamente rivestito l’incarico. Il precedente primato, ormai già superato, apparteneva al padre, Luigi Brivio, presidente del Consorzio dal 1979 al 1993.

In occasione del voto si è provveduto anche a rinnovare la composizione del consiglio direttivo. Oltre al vicepresidente Oscar Bonfanti, accanto a Paolo Brivio lavoreranno i consiglieri Roberto Ferrari, Giorgio Manzoni, Paolo Oddo, Andrea Oddo, Giovanni Rotasperti, Oscar Stucchi e Fabio Visentin, mentre nella veste di segretario del CRT continuerà ad operare Massimo Giacchetti.

“La fiducia che i colleghi mi hanno voluto rinnovare mi ha fatto molto piacere – ha commentato il presidente, il cui padre è stato tra i fondatori del Consorzio – Per il futuro lavoreremo su due grandi temi, fondamentali nel nostro settore. In primo luogo mi riferisco al ricambio generazionale: è necessario avvicinare giovani leve a questa professione, che è in costante evoluzione. A questo proposito arrivo al secondo argomento: la formazione sulle nuove tecnologie, che saranno sempre più centrali nei prossimi anni”.

A Paolo Brivio e al nuovo direttivo, che l’anno prossimo festeggeranno i 50 anni del Consorzio, è giunto anche il messaggio della presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina. “Al presidente e al suo consiglio direttivo porgo i miei auguri di buon lavoro. Quello radio-televisivo, delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie è un ambito in continuo aggiornamento, per cui il ruolo dei professionisti che vi operano è decisivo per permettere alle famiglie di contare su un servizio sicuro e di qualità”.

Il Consorzio nasce nel 1975 da un’idea vincente dei soci fondatori, con lo scopo di riunire la categoria degli antennisti e dei riparatori TV aderenti a Confartigianato Imprese Lecco. Col tempo, facendo fede agli impegni statutari, viene costruito in località Pian Sciresa, nel Comune di Malgrate, il primo traliccio sul quale sono installate le antenne delle emittenti radio-tv e delle nuove tecnologie che hanno compreso la strategicità della struttura. Nel 2010 quest’ultima è stata completamente ricostruita dal Consorzio – senza interruzione di servizio – vista la grande richiesta di “ospiti” (da Rai a Mediaset alle emittenti locali) che da lì irradiano i loro segnali in tutto il territorio.