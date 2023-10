Filippo Valsecchi premiato da Iginio Massari tra i migliori pasticceri al mondo

Valsecchi premiato a Fieramilano in occasione dell’HostMilano

“Sono onorato di questo premio. E’ stata una grande emozione”

ERVE – Il giovane lecchese Filippo Valsecchi, 25 anni il prossimo 24 dicembre, è stato premiato dal Maestro Iginio Massari tra i migliori pasticceri al mondo. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito ieri, giovedì, in occasione dell’HostMilano, a Fieramilano.

Già Campione Italiano e successivamente Campione del Mondo Juniores 2018, Filippo Valsecchi, mette in bacheca un altro grande successo nel mondo della “Pasticceria di Lusso nel Mondo” che è anche il titolo dell’evento portato all’HostMilano dallo stesso Massari con il quale ha presentato e premiato i migliori pasticceri al mondo tra cui il giovane lecchese.

“Sono onorato di questo riconoscimento – commenta Valsecchi – E’ stata una grande emozione essere premiato dal Maestro Massari come uno dei migliori pasticceri al Mondo. Momenti come questi sono indimenticabili e danno lustro alla mia carriera professionale”.

All’evento di ieri, davanti ad un pubblico selezionato di 100 persone, Valsecchi ha presentato e fatto assaggiare una pralina di altissima pasticceria, descritta come un’opera d’arte commestibile composta da tre strati distinti, ognuno dei quali rappresenta un’esplosione di sapori inebrianti.

“Ho realizzato una pralina di soli 8 grammi – ha spiegato il pastry chef Valsecchi – Il primo strato è formato da una combinazione di agrumi e verbena, connubio fresco e vibrante che accarezza i sensi e apre il palato in modo irresistibile. Il secondo strato è un pralinato alla nocciola per conferire un tocco di dolcezza avvolgente e una consistenza croccante; il terzo uno strato di cioccolato al caramello e nocciola si sposa magnificamente con gli altri due regalando un finale emozionante”.

Filippo, figlio d’arte del maestro e accademico Emanuele Valsecchi titolare della pasticceria Arte e Sapori con sede a Oggiono e Lecco, spiega così l’escalation professionale ottenuta in questi anni dopo il diploma conseguito al Cfpa di Casargo (Valsassina).

“Tutto ciò che produciamo viene studiato nei minimi dettagli. Sia per quanto riguarda il gusto e i sapori, ma anche la forma e la presentazione, perchè, rubando proprio le parole del Maestro Massari: prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Nulla è lasciato al caso e questa meticolosità e precisione acquisite e ulteriormente perfezionate nel corsi di questi anni, mi hanno permesso migliorare”.

Vi è poi l’aspetto dell’innovazione, fondamentale e determinante: “Per chi come noi vuole puntare sulla pasticceria di lusso, non si può prescindere dall’innovazione, la quale va introdotta rispettando tuttavia i gusti dei clienti. Laddove si osa, è bene farlo sempre dopo uno studio e un’accurata sperimentazione, per poterli accompagnare verso nuovi orizzonti di sapore. Solo così è possibile proporre novità mantenendo uno standard di alto livello”.

Per quanto concerne i programmi futuri Valsecchi è tranchant: “Si avvicina il Natale, quindi per le prossime settimane ci si dovrà concentrare su prodotti natalizi: cioccolateria, torte e grandi lievitati, ma cercando di trovare comunque spazio per le sperimentazioni utili per le future novità”.

Le parole del Maestro Iginio Massari durante la consegna del premio