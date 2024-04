‘Hospitality a km 0’: Confartigianato Lecco promuove l’eccellenza locale

All’appuntamento che si è svolto in Comunità Montana Valsassina hanno partecipato 11 imprese

Assaggio dei prodotti, attività ricettive e servizi, quest’ultimi anche offerti da Confartigianato Imprese Lecco

BARZIO – Hanno avuto l’opportunità di presentare prodotti e servizi negli spazi di Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera undici aziende del territorio che hanno preso parte all’evento ‘Hospitality a km 0’, organizzato da Confartigianato Imprese Lecco con il patrocinio dell’ente, insieme a quello dei Comuni di Barzio e Introbio.

Oltre sessanta persone hanno occupato la sala Pensa giovedì sera per un evento messo a punto con l’idea di permettere alle imprese di incontrarsi e conoscersi, avviando anche discorsi relativi a possibili futuri rapporti di collaborazione, che già durante la serata sono stati accennati da alcuni dei presenti.

Per le aziende artigiane è stata senz’altro un’occasione di presentarsi pubblicamente anche attraverso l’assaggio dei propri prodotti, dal formaggio ai salumi, dal vino alla birra, dal miele ai dolci. Non sono mancati articoli particolari, come le pentole in rame, oltre alla presentazione di servizi e a attività ricettive.