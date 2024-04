Il settore del mobile nell’area lariana: 115 le imprese che operano a Lecco

In occasione del Salone del Mobile i dati l’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco

LECCO – Con l’avvicinarsi dell’apertura del Salone del Mobile a Milano (16-21 aprile), l’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco ha pubblicato la nota informativa “Il settore del mobile nell’area lariana, in Lombardia e in Italia nel periodo 2016-2023”.

Nello studio, in particolare, si rileva che a fine 2023 le imprese lariane che operano nel settore del mobile sono 980 (di cui 115 a Lecco) e rappresentano l’1,5% delle aziende iscritte all’anagrafe della Camera di Commercio di Como-Lecco (lo 0,5% di quelle lecchesi). Sono pari al 23% del totale lombardo del settore (Como 20,3% e Lecco 2,7%). Il peso del comparto nella nostra regione rispetto al totale delle imprese è pari allo 0,5 (contro lo 0,4% italiano).

Rispetto a fine 2022, le imprese lariane del comparto sono diminuite del 2,4% (-24 unità: -1,7% a Lecco, -2 unità); Lombardia -1,8%; Italia -2,5%. Rispetto a inizio 2016, per l’area lariana il calo è stato del 18,6%: -224 unità (Lecco -13,5%; in valori assoluti -18), contro il -14,1% della Lombardia e il -14,5% dell’Italia. A fine 2023 Lecco occupa il 20° posto nazionale e il 4° regionale. All’inizio del 2016 Lecco occupava 21^ piazza in Italia e la 3^ in Lombardia.

Sul fronte occupazionale a fine 2023 il comparto dei mobili lariano (Como e Lecco) occupa 7.798 addetti, pari al 2,6% della forza lavoro complessiva impiegata in loco. Le imprese lecchesi danno lavoro a 664 persone (0,6%). Rispetto al 1° gennaio 2016, il numero degli addetti lariani è diminuito del 4,9% (-401 persone: Como -4,7%, -353 lavoratori; Lecco -6,7%, -48 unità), a fronte del -2,1% lombardo e del +2,3% italiano. Nel 2023, gli addetti delle aziende lariane sono cresciuti dello 0,6%, con 45 lavoratori in più (Lecco +0,8%: +5 unità), a fronte del +0,6% lombardo e del +0,8% italiano.

