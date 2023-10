Lago di Como al TTG Travel Experience di Rimini: i turisti cercano l’esclusività

Registrati 60 contatti di operatori alla ricerca di itinerari ed esperienze sul Lago di Como durante la fiera

Tra le richieste a prevalere esperienze esclusive, tour personalizzati, strutture di lusso e location per matrimoni e congressi

RIMINI – “Il Lago di Como, un Mondo unico al Mondo!”. Con questo grido i Comuni della sponda orientale del Lago di Como si sono presentati per la terza volta al TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, giunta alla 60esima edizione e da poco conclusasi presso il quartiere fieristico, andando in scena dall’11 al 13 ottobre.

I Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, con capofila il Comune e la Pro Loco di Colico, hanno preso parte alla fiera, dando vita allo stand dal nome ‘Lago di Como – Lake Como Experience’. Presso lo stand era presente un team operativo coeso e rappresentativo di tutti i Comuni. Un grande lavoro di squadra ha permesso di accogliere una grande affluenza di visitatori e di registrare circa 60 contatti di operatori alla ricerca di informazioni ed ispirazioni per itinerari e attività esperienziali sul Lago di Como, considerata una delle destinazioni più conosciute e glamour al mondo.

Tour Operator e agenzie nazionali ed internazionali provenienti dalle altre regioni d’Italia e da tutto il mondo (Europa, USA, Cina, India) hanno dimostrato il loro grande interesse per il territorio e si sono rivelati entusiasti della realtà e del progetto presentato. Tra le principali richieste si individuano esperienze esclusive, strutture ricettive di lusso e case vacanza in luoghi suggestivi, location per matrimoni e congressi, tour personalizzati del lago e per gruppi, a differenza dell’anno scorso dove prevalevano i viaggi green, escursioni e passeggiate.

Il confronto con i buyers internazionali permette di capire in quale direzione il turismo del Lago di Como si deve muovere, in modo tale da individuare e creare soluzioni innovative e che siano funzionali ad attirare diversi target di turisti. Per l’edizione 2023, grazie al sostegno dell’ Autorità di Bacino, è stata realizzata una sacca in tela con il disegno di una Lucia, tipica imbarcazione del Lago di Como. Grazie alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, lo stand è stato inoltre arricchito dalla presenza di materiale informativo del territorio, in grado di soddisfare ampiamente le richieste che venivano poste.

“Il grande successo della fiera è stato raggiunto anche grazie alla presenza di un team unito e legato dal comune obiettivo di promozione del proprio territorio”, comunica Tullio Cristini, presidente della Pro Loco di Colico, ente capofila del progetto.

L’evento di Rimini richiama ogni anno operatori e player del comparto turistico mondiale ed è considerata una tra le più importanti fiere B2B dedicate all’industria del turismo con oltre 50 paesi rappresentati e più di 2000 aziende espositrici.