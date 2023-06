Lecco. Codice del Consumo: le novità approfondite in Confcommercio

Lunedì 26 il convegno di Federmoda sulle novità in vigore da inizio luglio

Prenderà parte all’incontro anche Massimo Torti, segretario nazionale di Federazione Moda Italia

LECCO – Ci sarà anche Massimo Torti, segretario nazionale di Federazione Moda Italia, nel ruolo di relatore al convegno di Federmoda in Confcommercio Lecco per approfondire le novità del Codice di Consumo, in vigore dall’1 luglio prossimo. ”Nuove norme del Codice del Consumo: cosa cambia per saldi, promozioni, Black Friday, outlet’ il titolo dell’incontro, previsto lunedì 26 giugno alle ore 10.30 nella sede di piazza Garibaldi 4.

In particolare durante la mattinata si affronterà il tema della riduzioni dei prezzi, in vista dei prossimi saldi estivi (al via giovedì 6 luglio) e per le vendite con sconti nei negozi fisici, negli outlet e sull’online. Ma verranno toccati anche gli argomenti relativi alla regolamentazione dell’e-commerce e al rafforzamento delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie a danno dei consumatori.

Oltre a Torti, all’evento organizzato da Confcommercio Lecco e Federmoda Lecco, interverrà anche il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva. Sono invitate in particolar modo a partecipare le imprese associate del settore.

“Si tratta di un momento di confronto importante viste le novità che sono state introdotte e che entreranno in vigore tra pochi giorni – evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva -. Ringraziamo Federazione Moda Italia e il segretario generale Massimo Torti per avere accettato questo invito a Lecco e siamo sicuri che sarà un incontro proficuo e chiarificatore per le nostre imprese associate”.