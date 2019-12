Acqua e Gas. Nasce “Lereti”, dalla fusione tra Lario Reti Gas e Acsm Agam

Acqua e gas, nasce Lereti: nuovo nome per la multi-utility

La realtà società è nata dalla fusione di Lario Reti Gas con Acsm Agam

LECCO – Dal primo gennaio 2020, nasce Lereti: è il nuovo nome delle società di distribuzione (acqua e gas) del gruppo Acsm Agam, frutto della fusione tra Acsm Agam reti gas acqua e la società lecchese Lario Reti Gas di Lario Reti Holding.

“Il nome studiato è volutamente semplice e immediato, facile da ricordare e incisivo – spiega dal gruppo – Comparirà progressivamente sulle bollette del servizio idrico, sui mezzi, sulle sedi e sul vestiario”.

“Cambia il nome, non i punti di riferimento” rassicurano dalla nuova società confermando sia la presenza territoriale (uffici e persone) sia il livello di prestazione nelle aree servite.

La nuova realtà nominata Lereti gestisce oggi più di 2650 chilometri di rete gas nelle province di Varese, Como, Monza, Lecco e Treviso; serve 262 mila utenze in 76 comuni, in cui distribuisce oltre 530 milioni di metri cubi di gas l’anno.

Opera su una rete idrica estesa circa 1700 chilometri, in 37 comuni nelle province di Varese e Como; eroga poco meno di 28 milioni di metri cubi di acqua, a beneficio di 313 mila abitanti.