Aevv Impianti e Anaci Lecco puntano su mobilità elettrica ed efficienza energetica

Prosegue la collaborazione fra Aevv Impianti e Anaci Lecco

Si punta su impianti di ricarica per i mezzi elettrici e il superbonus per la riqualificazione del patrimonio immobiliare

LECCO – Aevv Impianti e Anaci Lecco rinnovano e rilanciano, per tre anni, la collaborazione all’insegna del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi, è stato siglato il nuovo accordo di convenzione, finalizzato a favorire la riqualificazione degli edifici (bonus 110) e la diffusione della mobilità elettrica, attraverso la realizzazione di stazioni di ricarica da installare nelle parti comuni dei condomini.

La convenzione prevede, tra le altre attività, anche la stesura di un decalogo di regole per il corretto approccio alla realizzazione delle stazioni di ricarica in condominio e lo sviluppo, attraverso singole convenzioni, di campagne di implementazione di progetti di installazione di stazioni di ricarica condominiali per veicoli elettrici. È un progetto chiave per il territorio e per le famiglie.

Aevv Impianti è la società del gruppo Acsm Agam impegnata nello studio, progettazione e realizzazione degli interventi impiantistici all’avanguardia in ambito energetico, ispirandosi a criteri di sostenibilità, con l’obiettivo di realizzare le smart city del futuro.

“La mobilità elettrica è uno degli aspetti su cui stiamo investendo in modo importante e sistematico, così da contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nei territori cittadini – sottolinea l’amministratore delegato di Aevv Impianti, Iacopo Picate – Non trascurabile è poi il tema della riqualificazione energetica degli edifici che, cogliendo l’opportunità offerta dal cosiddetto superbonus, consente di contribuire al percorso di transizione energetica delle città”.

Sull’accordo aggiunge: “La collaborazione con Anaci, all’insegna del radicamento territoriale e della vicinanza alle comunità locali, è fondamentale per mettere a terra iniziative in linea con la sviluppo sostenibile e il risparmio energetico, a beneficio dell’ambiente e delle famiglie”.

Una posizione condivisa anche da Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco: “Nell’arco di pochissimi anni da quando abbiamo iniziato a parlarne, il tema della mobilità elettrica è diventato centrale a livello sociale ed economico nel nostro Paese, determinando un radicale cambiamento nei consumi della popolazione e nei suoi stili di vita. Averlo evidenziato tra i primi, sottolineando l’esigenza di una politica di investimenti concreti a favore della trasformazione energetica che impattasse sulle città e non solo negli spazi pubblici ma anche nei contesti condominiali, è un merito di cui siamo orgogliosi. Oggi, con il rinnovo della convenzione con Aevv Impianti, siamo certi di poter contare su un partner che ci potrà supportare nell’implementazione di progetti di installazione di stazioni di ricarica condominiali per veicoli elettrici”.

“Quanto all’efficientamento degli edifici, è una partita che conserva una rilevanza fondamentale – conclude Bandini –. Dobbiamo poter sfruttare queste ultime finestre che il Superbonus lascia ai condomini per chiudere i progetti sulla carta e renderli quanto prima cantierabili. È un’opportunità che, pur con tutti i limiti che la legge ha evidenziato da un punto di vista applicativo, non va tralasciata”.