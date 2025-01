Agricoltura: entro marzo copertura vaccinale contro la blue tongue

Tour dell’assessore regionale all’Agricoltura tra le aziende agricole del Lecchese

“Vicini a chi produce, sono un presidio del territorio anche contro il dissesto idrogeologico”

LECCO – L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha effettuato, lunedì, una visita in provincia di Lecco, incontrando gli amministratori locali, organizzazioni professionali e imprenditori agricoli. Scopo della visita fare il punto sulla situazione economica del settore, illustrare i nuovi bandi dedicati alle specificità del territorio e condividere le risposte alle emergenze legate alla fauna selvatica e all’epidemia di lingua blu. Ad accompagnarlo, il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini.

L’assessore Beduschi ha innanzitutto confermato l’acquisto di 155mila dosi per effettuare entro marzo la copertura vaccinale contro la blue tongue. E’ lo strumento principale per combattere questa malattia infettiva a carattere virale e dare una risposta concreta da parte di regione Lombardia.

“L’approccio è quello della condivisione delle scelte con il territorio – ha detto Beduschi -, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e continuare a fare sentire la vicinanza della Regione a chi, facendo agricoltura in un territorio difficile e ‘periferico’, è la prima sentinella per presidiarlo e mantenerlo curato, contrastando anche il dissesto idrogeologico”.

“Nel 2025 – ha aggiunto l’assessore regionale – apriremo il bando sulle associazioni fondiarie per aggregare la proprietà e risolvere il problema di frazionamento e abbandono. Un altro impegno compiuto è stato finanziare gli interventi sull’agricoltura montana, secondo quanto prevede la legge 31. All’interno del PSR ci sono poi misure che possono trovare ottima applicazione a Lecco e nel suo territorio, come quelle sul biologico e produzione integrata”.

“Il tour – ha detto Giacomo Zamperini – si è rivelato una straordinaria opportunità per mettere in luce le potenzialità e le criticità del nostro territorio. Ne abbiamo discusso durante l’incontro presso l’UTR di Lecco, insieme agli amministratori locali, agli stakeholders ed alle associazioni di categoria. L’agricoltura delle aziende lecchesi è davvero eroica, perché operano in condizioni di fragilità per via delle caratteristiche del territorio, ma offrono prodotti di altissima qualità. Un modello lombardo di eccellenza, non invasivo ed in grado di valorizzare anche la bellezza dei territori”.

Incontro sull’agricoltura di montagna in Comunità Montana

Il cuore della tradizione agricola lecchese è tornato a battere forte con l’incontro “La leggenda della Grigna: valli dei formaggi ed agricoltura eroica, dalle radici profonde allo sguardo sul futuro”, che si è svolto presso la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

“Questa iniziativa ha rappresentato un viaggio attraverso storie secolari, sfide quotidiane e opportunità future per le aziende agricole e lattiero-casearie delle valli lecchesi – continua il Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini -. Sostenere gli agricoltori e allevatori eroici, che producono eccellenze, significa promuovere uno sviluppo economico, culturale e ambientale che può contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto nelle aree più vulnerabili”.

Visite alle aziende agricole

Nel corso del tour, l’Assessore Beduschi e il Consigliere Zamperini hanno visitato le realtà agroalimentari locali, tra cui l’Azienda Agricola Deviscio di Lecco, la Cascina Trote Blu di Primaluna, l’Azienda Agricola “Ol Spisotol” di Introbio, il Caseificio Daniele Invernizzi di Pasturo e l’Azienda Agricola “Le Casere” di Ballabio.

“Ogni prodotto agricolo del nostro territorio racconta una storia di passione, tradizione e resilienza. In particolare, voglio ringraziare Chiara Ferrari, Valentina Valsecchi, Adriano Airoldi, Gabriele Invernizzi e Giovanni Castelli per averci accolto nelle loro aziende, permettendoci di vedere con i nostri occhi il frutto del loro lavoro e l’eccellenza delle loro produzioni”, ha concluso Zamperini.