Iniziano oggi, 3 luglio, i Saldi estivi in Lombardia e anche nel lecchese

Appuntamento importante per il commercio, in sofferenza dopo un anno e mezzo di Covid

LECCO – Al via la stagione 2021 dei saldi estivi: da oggi, 3 luglio, iniziano gli sconti anche nei negozi lecchesi. Un appuntamento che arriva in un contesto di ripartenza dopo una lunga e difficile primavera a causa dell’emergenza sanitaria.

“I saldi estivi sono sempre più sottotono rispetto a quelli invernali ma sicuramente sono un momento da rimarcare – spiega Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco – Se bar e ristoranti stanno conoscendo segnali di ripresa, il commercio vive una fatica che era già presente ancor prima della pandemia. Speriamo quindi che, anche attraverso iniziative dei giovedì come Shopping di Sera, possa aumentare la propensione al consumo”.

In Italia, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 171 euro (74 euro pro capite) per l’acquisto di capi scontati, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Una stima che per Federazione Moda Italia-Confcommercioè in crescita rispetto allo scorso anno (+21%), ma l’assenza dello “shopping tourism”, che da solo vale circa 800 milioni di euro per uno scontrino medio nella moda di 861 euro, fa prevedere una perdita del 40% rispetto ai livelli pre-Covid.

“Dopo un lungo torpore e tante rinunce, i saldi estivi – dice il presidente Renato Borghi -rappresentano un banco di prova per la ripartenza del settore che ha perso, durante il lockdown, il 35% della propria capacità lavorativa, a causa della chiusura forzata per decreto, tra le pochissime attività commerciali, dei negozi di moda per 138 giorni. Auspichiamo, quindi, che siano saldi all’insegna della positività, dato l’incremento del clima di fiducia e della presenza degli italiani nel nostro Paese durante le vacanze estive; della prossimità, in modo da alimentare l’economia delle nostre città con gli acquisti nei negozi di fiducia; del ritorno ad una nuova normalità, grazie alla campagna di vaccinazione e ad un’Italia tutta in zona bianca”.

I saldi estivi in Lombardia avranno una durata complessiva di 60 giorni. Termineranno, dunque, martedì 31 agosto.