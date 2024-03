Ance Lecco-Sondrio incontra l’assessore regionale Massimo Sertori

Tra le tematiche anche le opere sulle SS36 in vista delle Olimpiadi 2026

CHIAVENNA/LECCO – Il Consiglio Generale di Ance Lecco Sondrio, presieduto da Luca Fabi, ha incontrato nei giorni scorsi a Chiavenna Massimo Sertori, Assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Consigliere Sebastiano Guerini, alla guida di Betonvaltellina Srl e Crezza Srl. Presenti all’incontro anche il Sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta Vicepresidente vicario della Comunità Montana della Valchiavenna e il Sindaco di Samolaco Michele Rossi.

Nell’incontro numerosi i temi affrontati, a cominciare dall’utilizzo di materiale riciclato, proveniente da impianti di frantumazione locali, nei lavori pubblici già appaltati e in corso di realizzazione, come la variante di Tirano e nei numerosi altri interventi in programma, quali gli allargamenti della SS38, il cavalcavia della Sassella e della tangenziale Sud di Sondrio, per permettere di impiegare materiale a “km zero” stoccato nei depositi della Valtellina.

“Mi sono soffermato sulle opere di lavori in programma tra la provincia di Sondrio e quella di Lecco, come il consolidamento della galleria del Monte Piazzo, gli ampliamenti degli svincoli di Dervio e Piona e la ciclabile tra Lecco ed Abbadia Lariana. Altri lavori in programma come la riqualificazione della SS36 Giussano a Civate, sempre in vista delle Olimpiadi, che rappresentano una grande occasione per il nostro territorio, perché, una volta finite le Olimpiadi, i lavori infrastrutturali resteranno a beneficio di tutti” afferma Sertori.

Sertori ha assicurato che a breve sarà organizzato un incontro con il nuovo Responsabile della Struttura Territoriale ANAS Nicola Prisco, a cui saranno invitate anche le associazioni in rappresentanza della filiera delle costruzioni di Lecco e Sondrio.

Ulteriori temi affrontati sono stati quello della revisione periodica del prezziario regionale delle opere pubbliche in Lombardia e quello della presenza di arsenico nelle terre da scavo in Valtellina.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente Luca Fabi sulla disponibilità offerta dall’Assessore regionale e dalle Istituzioni locali, cui è stata manifestata l’intenzione di ANCE Lecco Sondrio di collaborare attivamente per la soluzione dei problemi locali.