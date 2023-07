Aperto per Ferie, ad agosto oltre 600 imprese a servizio dei cittadini

Torna l’iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco, 648 le imprese che hanno aderito alla 28^ edizione

La presidente Bonacina: “Un servizio importante anche per i turisti sempre più presenti sul territorio”

LECCO – Torna ad agosto l’iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco ‘Aperto per Ferie’: dal 1° al 31 agosto il sito www.apertoperferie.artigiani.lecco.it sarà online e, accedendo il portale, gli utenti potranno conoscere gratuitamente tutte le imprese associate a Confartigianato che manterranno aperta la propria attività nel periodo indicato.

28^ edizione

L’iniziativa, giunta alla sua 28^ edizione, continua a ricevere apprezzamenti sia da parte delle imprese aderenti che da parte degli utenti finali. “Siamo molto soddisfatti – il commento della presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina durante la presentazione di ‘Aperto per Ferie’ giovedì mattina – quest’anno le adesioni delle imprese artigiane salgono a 648 ma i dati non sono definitivi in quanto stiamo raccogliendo le ultime richieste. Lo scorso anno le adesioni totali erano state 615, dunque un importante aumento. Per quanto riguarda invece il gradimento, in un mese le visite al sito erano state oltre 400. Siamo convinti di offrire un servizio importante al territorio, non solo ai cittadini residenti ma anche ai turisti che sempre più frequentano le nostre città e i nostri paese”.

Un servizio che guarda sempre più ai turisti

I dati elaborati dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia parlano chiaro, continua Bonacina: “In termini di presenze turistiche la nostra Regione sta vivendo una fase di grande recupero rispetto al periodo pre-pandemia. Nell’ultimo anno sono cresciute soprattutto le presenze turistiche straniere con un +90,8% (2022 su 2021, -5,4% sul 2019). In questo quadro la Provincia di Lecco si colloca, inaspettatamente, al 2° posto in Lombardia per numeri turistici pre-Covid, con l’1,9% delle presenze straniere e un recupero del +18,4% rispetto al 2019. Tutti numeri che ci incoraggiano a mettere a punto, soprattutto quest’anno, una risposta performante nei confronti di chi arriva nella nostra provincia e cerca un’attività artigiana aperta a cui rivolgersi in tranquillità”.

Il servizio ‘Aperto per Ferie’

Consultare il sito è molto semplice: le attività potranno essere individuate in base al mestiere, alla località e alla ragione sociale. Per ognuna saranno messi in evidenza i contatti, i giorni e gli orari di apertura, la mappa per la navigazione ed eventuale servizio a domicilio. Il sito può essere consultato sia in italiano che in inglese e nello stesso periodo verrà lanciata una campagna social ad hoc con un video fruibile in doppia lingua per raggiungere sia cittadini che turisti.

Petracca: “Un servizio che si rinnova ma resta sempre vicino al cittadino”

“Anno dopo anno, Aperto per Ferie continua a riscuotere successo tra i nostri imprenditori e cittadini, quindi cerchiamo sempre di migliorarla e rinnovarla – spiega Matilde Petracca, Segretario Generale di Confartigianato imprese Lecco – rispetto a quando è nata l’iniziativa ha cambiato pelle, adattandosi ai mutamenti tecnologici e di pubblico. Nonostante la necessaria vicinanza ai turisti, sempre più protagonisti dell’estate lecchese, la nostra attenzione sarà sempre rivolta ai cittadini, soprattutto i più fragili, che nel mese di agosto possono vivere situazioni di solitudine ed incappare in qualche fregatura: Aperto per Ferie è il nostro modo di dire ‘ci siamo’, anche durante le ferie estive Confartigianato non vi lascia soli“.

I numeri

Sono attualmente 648 le imprese iscritte all’Associazione che hanno aderito alla 28^ edizione di Aperto per Ferie. ‘Traina’ la zona 6 (Merate e Casatenovo) con 163 imprese, mentre al momento è la categoria degli autoriparatori ad aver aderito maggiormente con 157 imprese aperte ad agosto. 75 attività saranno aperte il giorno di Ferragosto, 59 tutto il mese (dati in aggiornamento). “Hanno aderito anche aziende da fuori Provincia – fa sapere la presidente – in particolare dalle zone limitrofe della bergamasca, del comasco, dell’alto lago e del monzese, ulteriore conferma dell’apprezzamento dell’iniziativa”.