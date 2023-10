Attività Storiche: Regione Lombardia premia 16 imprese lecchesi

Protagonisti 10 negozi storici, 4 locali storici e 2 botteghe artigiane storiche delle provincia

La cerimonia oggi pomeriggio alla Casa dell’Economia: “Siete un presidio sociale all’interno delle vostre comunità”

LECCO – Continuano le premiazioni delle attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2023, ben 454 in tutta la Lombardia. L’Assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, nella sua visita in provincia di Lecco, ha premiato nel pomeriggio di oggi, presso l’auditorium della Casa dell’Economia a Lecco, 16 nuove attività storiche della provincia riconosciute nel 2023.

“Abbiamo deciso di spostare questo riconoscimento sui territorio perché le vostre attività hanno sì un connotato dal punto di vista economico, ma anche dal punto vista sociale: sono un presidio all’interno delle singole comunità che spesso hanno anche pochissimi abitanti; sono un presidio anti spopolamento che consente alle nuove generazioni di continuare a determinare il futuro delle comunità dove sono nati – ha detto l’assessore Guidesi -. Attività che vivono e perdurano da oltre quarant’anni superando tutte le contingenze economiche e riuscendo a effettuare il cambio generazionale. Attività che si sono innovate mantenendo la propria tradizione; una capacità che non è spiegabile così facilmente dal punto di vista economico. Le storie delle vostre attività coincidono con la storia delle vostre famiglie e noi siamo qui per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e che farete. Per quanto possibile noi staremo sempre dalla vostra parte perché supportare le aziende vuol dire aiutare il lavoro“.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti: “Questa è la casa di chi fa impresa, quindi è la casa di tutti voi. Un grazie all’assessore Guidesi perché ha fatto in modo che, in occasione della consegna di questo riconoscimento, non sia più l’impresa ad andare in Regione ma sia la Regione a venire sui territori e credo che questa sia una attenzione importante nei confronti di chi fa impresa. Un premio importante perché c’è dietro un riconoscimento all’attività sociale che le imprese svolgono sul territorio, con tutti i valori che queste attività portano con sé”.

Presenti anche il Sottosegretario Mauro Piazza e il consigliere regionale Giacomo Zamperini che hanno sottolineato il valore delle imprese a livello sociale, ma anche la capacità di custodire e tramandare saperi, forti di una grande tradizione alle spalle che è sinonimo di unicità e garanzia di qualità. Una qualità che non si attesta con un pezzo di carta, ma deriva da una storia consolidata. Presenti anche i rappresentanti di Confcommercio Lecco e Confartigianato Imprese Lecco con i rispettivi presidenti Antonio Peccati e Ilaria Bonacina che hanno accompagnato sul palco i premiati.

Simpatico il fuori programma di Angelo Belgeri (Airoldi & Belgeri) che ha donato una vite a Guidesi ricambiato il regalo portato dall’assessore quando era andato a visitare la sua azienda : “Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, era un nostro dipendente e quando lavorava da noi, sul bancone c’era un mappamondo attraversato da una vite di una ditta di bulloneria del nostro territorio che diceva ‘le viti tengono insieme il mondo e noi le facciamo tutte’. La vite che ho donato all’assessore Guidesi vuol essere un segno dello stare insieme e del sostenerci nelle nostre comunità locali, nel nostro lavoro e in tutte quelle relazioni che fanno la differenza”.

Le imprese lecchesi premiate

Abbadia Lariana, TRATTORIA I BODEGA – RISTORO DI PRADELLO , 1969, Locale storico

, 1960, Locale storico

, 1937, Negozio storico

, 1965, Negozio storico

, 1970, Bottega artigiana storica

, 1962, Negozio storico

, 1906, Negozio storico

, 1969, Locale storico

, 1952, Negozio storico

, 1967, Negozio storico

, 1956, Locale storico

, 1977, Negozio storico

di Meregalli, 1930, Negozio storico

, 1974, Negozio storico

, 1908, Negozio storico

, 1963, Bottega artigiana storica

