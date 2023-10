Camera di Commercio. Confidustria conferma: “Indicato Ezio Vergani come candidato”

Confidustria Lecco e Sondrio interviene dopo le indiscrezioni trapelate

“Il suo nome come possibile, prossimo Presidente condiviso con le altre Associazioni imprenditoriali lecchesi”

LECCO – “L’indicazione della persona di Ezio Vergani da parte di Confindustria Lecco e Sondrio è stata condivisa con le altre Associazioni imprenditoriali lecchesi e auspichiamo che, a partire da questo punto, si possa avviare il dialogo con Confindustria Como e le altre associazioni imprenditoriali comasche”.

Così interviene l’associazione di imprese delle province di Lecco e Sondrio guidata da Plinio Agostoni in riferimento alle indiscrezioni emerse sul nome del possibile prossimo Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco.

Nella nota stampa diramata nel pomeriggio si legge inoltre: “Le anticipazioni apparse sulla stampa in queste ultime ore circa il prossimo rinnovo della Presidenza della Camera di Commercio Como-Lecco ci impongono di intervenire con un breve commento. Ezio Vergani, come noto, è persona e imprenditore di grande valore che ha alle spalle significative esperienze in ambito associativo, non solo a livello locale e non esclusivamente nel perimetro imprenditoriale. Anche per queste ragioni abbiamo indicato il suo nome come possibile, prossimo Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, nella convinzione che le sue caratteristiche ne facciano il giusto candidato ad assumere questo ruolo e rappresentare pienamente entrambi i territori”.

La stessa Confindustra conclude: “Altro non aggiungiamo, ritenendo, come sempre abbiamo pensato, che il dibattito su questo tema debba svolgersi nella corretta cornice dei tavoli istituzionali, dei quali abbiamo il massimo rispetto”.