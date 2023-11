Clinica San Martino, 10 anni di attività e l’inaugurazione dei nuovi spazi accoglienza

Giovedì celebrazioni per l’importante traguardo

Oltre 80 mila pazienti l’anno si affidano alle cure nelle 4 sedi dislocate della Clinica

MALGRATE – Clinica San Martino ha festeggiato con successo i primi 10 anni di attività, culminati nell’inaugurazione di una nuova struttura a Malgrate. La serata di giovedì 23 novembre è stata un momento di celebrazione, alla quale hanno partecipato anche il Sindaco di Malgrate, Flavio Polano, Mattia Micheli, vicepresidente vicario della Provincia di Lecco, e Mauro Piazza, Sottosegretario Autonomia di Regione Lombardia, e Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, intervenuto per la benedizione dei nuovi locali della struttura sanitaria.

Un evento sobrio ma elegante che ha visto la presenza di quasi duecento persone tra istituzioni, imprenditori, pazienti e collaboratori. Durante la serata, è stata sottolineata l’importanza della cura del territorio e della collaborazione con le istituzioni, valori fondamentali per il gruppo CSM. Il gruppo CSM ha recentemente avviato il progetto San Martino Foundation in collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Ambiti Territoriali Sociali di Bellano, Lecco e Merate. L’obiettivo principale è garantire l’accesso gratuito alle cure a persone che ne hanno più bisogno e che rispettano i parametri di accesso stabiliti nell’accordo.

La nuova struttura, comunicante con quella già esistente, che ospita la moderna accettazione e un bar, simboleggia la crescita e il successo che Clinica San Martino ha raggiunto in questi primi 10 anni di attività. Il dottor Alberto Pedretti, Direttore Generale del gruppo CSM , ha ripercorso la storia di Clinica San Martino, evidenziando il notevole progresso raggiunto in un solo decennio con “quattro sedi dislocate tra le province di Lecco e Sondrio, oltre 80 dipendenti, più di 230 medici che hanno scelto di lavorare con noi e oltre 80.000 pazienti all’anno che si affidano alle nostre cure, Clinica San Martino ha registrato una crescita stabile del 20% su tutti i parametri.”

Il dottor Pedretti ha espresso, inoltre, gratitudine nei confronti dei dipendenti e del personale medico-sanitario, elogiandone la professionalità e sottolineando l’importanza dell’aspetto umano nel loro lavoro. Guardando al futuro, il dottor Pedretti ha delineato numerosi progetti per Clinica San Martino. Tra di essi, spicca “l’ampliamento della sede di Malgrate, che mira a diventare un punto di riferimento sanitario sempre più significativo per il territorio. Questo sviluppo includerà un’espansione dell’offerta di servizi, tra cui il rinnovato e innovativo servizio di Medicina del Lavoro. Inoltre, sono previste nuove sedi esterne territoriali, come la neonata a Molteno di quest’anno”. La serata di giovedì 23 novembre è stata un momento di celebrazione per Clinica San Martino, evidenziando i successi passati e guardando con fiducia e determinazione verso un futuro ancora più promettente.