Compleanno importante per il negozio di abbigliamento Caseri di Lecco

Festa nella sede storica di via Seminario con sindaco e con i rappresentanti di Confcommercio

LECCO – Giornata da ricordare per la famiglia Caseri che domenica a celebrato i 70 anni di attività nel commercio con un momento di festa nello storico negozio di via Seminario a Castello.

Settant’anni di storia iniziati con nonni Agenore e Maria Caseri e proseguita di generazione in generazione, passando da papà Gianni e mamma Franca ai figli Cristian e Stefano. Una storia che vi abbiamo raccontato nel precedente servizio (leggi qui l’articolo).

Domenica, l’affezionata clientela è stata accolta nel locale per il taglio della torta a cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Confcommercio Lecco, a partire dal presidente Antonio Peccati e dal direttore Alberto Riva, insieme al presidente Oscar Riva di Federmoda e al sindaco Mauro Gattinoni.

“Senza valori non si dura settant’anni – ha rimarcato il primo cittadino omaggiando i titolari con la sua presenza all’avvenimento – e nel commercio, come nell’industria, non sono importanti solo gli affari ma anche la capacità di tramandare un mestiere. Se abbiamo attività storiche, lo dobbiamo a questa capacità e all’importanza di guardare oltre agli affari”.