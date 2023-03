Confcommercio. Al via i corsi di ‘Spid’ e ‘Piattaforma Sintel’

Due corsi tecnici ad aprile: entrambi rimborsati al 50% per gli iscritti agli enti bilaterali

Il 12 spazio a “Spid e firma digitale”, il 26 a “La piattaforma Sintel”

LECCO – Due corsi tecnici per accrescere le proprie competenze di base, aumentare l’autonomia e semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione. Ad aprile Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone un doppio appuntamento: mercoledì 12 con il corso “Spid e firma digitale” e mercoledì 26 con “La piattaforma Sintel”: entrambe le proposte formative sono rimborsate al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il primo corso è quello del 12 aprile dedicato a Spid e firma digitale: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 3 aprile. L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti adeguati per accedere ai dati e ai documenti in modalità digitale, facilitando l’utilizzo di una serie di servizi e la partecipazione ai bandi pubblici. Durante le 4 ore (il mercoledì dalle ore 14 alle ore 18) verranno affrontati i seguenti argomenti: Spid e firma digitale: chi li emette e come richiederli; a cosa servono e quando servono; come utilizzarli e come rinnovarli; differenze tra Crs e Cns

Il secondo è in calendario mercoledì 26 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed è mirato alla conoscenza di Sintel, la piattaforma regionale da utilizzare per aderire ai bandi emessi dagli Enti Pubblici della Regione Lombardia: Comuni, Province, Comunità Montane: occorre iscriversi a questo corso entro lunedì 17 aprile. I consulenti spiegheranno questo strumento, utile e necessario per partecipare in autonomia alle gare telematiche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture tramite le procedure previste dalla normativa. I partecipanti impareranno ad accreditarsi, a consultare i bandi emessi sulla piattaforma, a partecipare ai bandi e mantenersi aggiornati (rinnovo).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.