A Lecco l’iniziativa di FLAI CGIL e ANPI

Mercoledì 13 dicembre alle 18.30 alla Camera del Lavoro di Lecco

LECCO – La FLAI CGIL Lecco (categoria che rappresenta i lavoratori agricoli e dell’agro-industria) e la Sezione ANPI “Pino Galbani” interna alla stessa CGIL organizzano per mercoledì 13 dicembre 2023 alle 18.30, presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco (Via Besonda 11), un incontro dal titolo “Donne e caporalato. Il lavoro femminile in agricoltura tra sfruttamento e diritti negati”.

All’evento parteciperanno Matteo Bellegoni, sindacalista della FLAI Nazionale e membro dell’Osservatorio Placido Rizzotto – che redige il biennale “Rapporto Agromafie e Caporalato” sull’infiltrazione delle mafie nella filiera agroalimentare e sulle condizioni di lavoro nel settore -, e Letizia Palumbo, assegnista di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed esperta di migrazioni e diritti delle donne.

Nel 75° anniversario dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, questa iniziativa intende approfondire due diritti riconosciuti dalla Carta ma non sempre garantiti, soprattutto nel settore agricolo: il diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36); e il diritto delle donne lavoratrici ad avere, a parità di lavoro, lo stesso trattamento e le stesse retribuzioni che spettano ai colleghi uomini (art. 37).